聯合國：一些國家在倒行逆施 實現性別平等「還需300年」

三八婦女節前夕，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在為期兩個星期的女性狀況委員會討論前發表講話：「性別平等正在離我們而去。按照現在的軌跡，還需要300年（才能實現）。女性權益正在全球被侮辱、威脅和侵犯。」





他表示，這些危機包括孕婦死亡、女童阻止上學、女性看護被剝奪工作機會、兒童被迫早婚。「過往數十年的進步正在我們眼前消失。」





他特別點名塔利班統治下的阿富汗，「女性和女童正在被從公共生活中抹去。」



古特雷斯雖未提及其他國家，但表示：「在很多地方，女性的性和生育權利正在倒退；在一些國家，上學的女童有被綁架和侵犯的風險。」





他沒有提及伊朗，但該國因鎮壓由一名女性之死引起的示威浪潮，而在去年底被女性狀況委員會驅逐。其後，在美國牽頭下，聯合國經濟及社會理事會也投票把伊朗除名。





伊朗近月發生針對女校的投毒事件，已造成超過1,000 名女童中毒。有政客指事件起因是有宗教團體反對女性接受教育。





伊朗最高精神領袖哈梅內伊本周首次就事件發聲，指如果證實事件是蓄意所為，將是一項不可饒恕的罪行，必會對策劃者實施死刑等嚴厲懲罰。



古特雷斯表示，諾貝爾獎設立以來，獲獎者中只有3%是女性。「數百年的父權制度、歧視和有害的刻板印像，在科學技術領域造成了巨大的性別差距。」





他呼籲全球的政府、公民團體及私營機構，採取「集體行動」來提供符合性別平等的教育、技能培訓和投資，「縮窄性別之間的鴻溝」。



