澳洲婦女周薪少逾250元 關注組織籲縮窄性別薪酬差距

今日在坎培拉舉行的全國就業及技能峰會（Jobs and Skills Summit）首先討論的議題之一，是女性機會平等及薪酬平等。倡議者希望峰會能夠缩窄性別薪酬的差距。





在峰會舉行前編制的議題文件顯示，從事全職工作的女性平均每週星期收入，比男性少 255.30 元。





澳洲統計局上星期發布的數據顯示，性別薪酬差距（基於男女之間的全職收入）已經擴大到 14.1%，比上一年增加了 1.9% 。





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統計局數據顯示，在2022年 5月，澳洲婦女所有行業平均全職周薪是1,609.00元，而男性則為 1,872.90 元。





根據經濟合作發展組織OECD的數字顯示，性別薪酬差距方面，澳洲比率達到14.27%, 高於法國的11.82%，以及土耳其的9.98%。





While the OECD lists Australia's gender pay gap as 12.27 per cent, recent ABS figures show it has increased to 14.1 per cent. Source: SBS 提高女性勞動力參與率，被認為是政府可以嘗試解決，全澳各行業人手短缺問題的方法之一。





澳洲商業及職業婦女聯會（Australian Federation of Business and Professional Women）全國主席格雷厄姆（Jacqueline Graham）表示，性別薪酬差距，是「在我們重視澳洲工作方式上，呈現的一些制度問題」。





格雷厄姆指出，研究顯示，性別差距從女性進入勞動市場就出現，女畢業生的平均薪金水平，比男畢業生的，低大約45%，





雖然更多女性在低收入行業工作，但全澳的性別薪酬差距一直存在。





格雷厄姆表示，要討論的是女性選擇進入薪酬較低領域的原因，以及她們的選擇是如何形成。





她指出，為何某些行業的工人價值較低，這也值得思考。





之前總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，要縮窄性別薪酬差距才是成功，最近性別薪酬走勢，方向錯誤，希望能夠改為正確方向。





格雷厄姆就表示，希望所有企業都進行性別薪酬審計，了解企業本身及行業不同性別員工的薪酬情況。





有關的議題文件也指，女性做散工的比例明顯過高。





格雷厄姆就建議企業考慮將此類工作正式納入兼職合同。





倡導組織 為人父母（The Parenthood）行政總監鄧特（ Georgie Dent）表示，瑞典和挪威等在早期學習方面投入大量資金，讓女性在勞動力有更好的參與。





全國總工會主席奧尼爾（Michele O'Neil）就呼籲，澳洲學前教育及託兒應該免費，來促進女性的經濟參與。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）之前表示，教育部長和幼兒教育部長，正在製定政府承諾的兒童保育補貼政策。





在就業和技能峰會上，利絲和表示，將研究「一系列領域……令可能完全被排除在勞動力市場之外的女性，可以工作」。

