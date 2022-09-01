【連跌4個月】全澳房屋價上月降1.6% 接近40年最大跌幅

最新數據顯示，全澳房屋價格上個月下跌1.6%，是接近40年來最大單月跌幅。儲備銀行表示會繼續加息，並預計前景充滿不確定。

雪梨房屋價格在8月份，連續第5個月下滑，跌幅為2.3%， 高於全澳的1.6%。

雪梨房屋價格在8月份，連續第5個月下滑，跌幅為2.3%， 高於全澳的1.6%。 Source: AAP

地產分析公司CoreLogic今日（9月1日）發表的新數據，顯示上個月8月份，除達爾文外，所有首府城市及大部份的鄉鎮區的房屋價格都下跌，雪梨的屋價跌幅最大，屋價中位數下降超過900元一日。

今次是CoreLogic全澳房屋價指數，連續4個月下跌，從今年4月的頂峰到上個月，下跌共3.5%，CoreLogic分析指，是1980年代以來，最大的跌幅。

雪梨房屋價跌幅最大

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新數據顯示，上個月，雪梨的房屋價格，連續第5個月下滑，跌幅達到2.3%，其次是布里斯本，跌1.8%，坎培拉及荷伯特都跌1.7%；墨爾本跌1.2%；阿德雷德與柏斯的跌幅最細，分別是0.1%及0.2%。

雖然全澳房屋價格走下坡，但與爆發疫情前比較，雪梨與墨爾本都上升。雪梨房屋價格在爆發疫情的兩年，整體上升27.7%，之後就從頂峰回落7.4%。墨爾本也在房屋價格上升17.3%，之後就下降4.9%。

2022年8月份澳洲房屋價格指數

8月份
年度
中位數
雪梨
-2.3%
-2.5%
$1,066,493
墨爾本
-1.2%
-2.1%
   $782,053
布里斯本
-1.8%
17.5%
   $762,284
阿德雷德
-0.1%
21.8%
   $652,595
柏斯
-0.2%
  4.9%
   $561,781
荷伯特
-1.7%
  5.8%
   $714,370
達爾文
-0.9%
  6.3%
   $512,531
坎培拉
-1.7%
  7.8%
   $909,748
綜合首府城市
-1.6%
  2.2%
$808,287
綜合鄉鎮地區
-1.5%
13.4%
  $594,006
全國
-1.6%
  4.7%
  $738,321
資料來源：CoreLogic

市場預測儲銀下周再加息半厘

儲備銀行在今年5月，展開12年以來的首次加息，標準利率已經加1.75厘，到目前的1.85厘。

儲銀上個月再加息半厘，預計在下星期二舉行的議息例會，會繼續決定加息，外界預測會繼續加半厘，令標準利率達到2.37厘。

儲銀昨日發布2022至23年度計劃書，表示會繼續集中遏制通脹，與計全澳通脹到年底會達到8%。

儲銀年度計劃書：前景不確定

計劃書指出，儲銀首要工作，是逐步將通脹率回落到2%至3%的水平，同時要保持經濟平穩。

計劃書說：是可以達到這一點，
但前路狹窄的，並且充滿不確定性」。

儲銀預計，到2024年底，通脹率有望回落 到2%至3%的目標範圍。

而澳洲審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority）的數據顯示，全澳的家庭儲蓄增加，7月份家庭銀行存款上升1.5%，即195億元，達到破紀錄1.3萬億元，比2020年2月，多3055億元。
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Published 1 September 2022 at 1:00pm
By Wyee Yeung
Source: SBS