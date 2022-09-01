【連跌4個月】全澳房屋價上月降1.6% 接近40年最大跌幅

地產分析公司CoreLogic今日（9月1日）發表的新數據，顯示上個月8月份，除達爾文外，所有首府城市及大部份的鄉鎮區的房屋價格都下跌，雪梨的屋價跌幅最大，屋價中位數下降超過900元一日。
今次是CoreLogic全澳房屋價指數，連續4個月下跌，從今年4月的頂峰到上個月，下跌共3.5%，CoreLogic分析指，是1980年代以來，最大的跌幅。
雪梨房屋價跌幅最大
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新數據顯示，上個月，雪梨的房屋價格，連續第5個月下滑，跌幅達到2.3%，其次是布里斯本，跌1.8%，坎培拉及荷伯特都跌1.7%；墨爾本跌1.2%；阿德雷德與柏斯的跌幅最細，分別是0.1%及0.2%。
雖然全澳房屋價格走下坡，但與爆發疫情前比較，雪梨與墨爾本都上升。雪梨房屋價格在爆發疫情的兩年，整體上升27.7%，之後就從頂峰回落7.4%。墨爾本也在房屋價格上升17.3%，之後就下降4.9%。
2022年8月份澳洲房屋價格指數
|8月份
|年度
|中位數
|雪梨
|-2.3%
|-2.5%
|$1,066,493
|墨爾本
|-1.2%
|-2.1%
| $782,053
|布里斯本
|-1.8%
|17.5%
| $762,284
|阿德雷德
|-0.1%
|21.8%
| $652,595
|柏斯
|-0.2%
| 4.9%
| $561,781
|荷伯特
|-1.7%
| 5.8%
| $714,370
|達爾文
|-0.9%
| 6.3%
| $512,531
|坎培拉
|-1.7%
| 7.8%
| $909,748
|綜合首府城市
|-1.6%
| 2.2%
|$808,287
|綜合鄉鎮地區
|-1.5%
|13.4%
| $594,006
|全國
|-1.6%
| 4.7%
| $738,321
資料來源：CoreLogic
市場預測儲銀下周再加息半厘
儲備銀行在今年5月，展開12年以來的首次加息，標準利率已經加1.75厘，到目前的1.85厘。
儲銀上個月再加息半厘，預計在下星期二舉行的議息例會，會繼續決定加息，外界預測會繼續加半厘，令標準利率達到2.37厘。
儲銀昨日發布2022至23年度計劃書，表示會繼續集中遏制通脹，與計全澳通脹到年底會達到8%。
儲銀年度計劃書：前景不確定
計劃書指出，儲銀首要工作，是逐步將通脹率回落到2%至3%的水平，同時要保持經濟平穩。
計劃書說：是可以達到這一點，但前路狹窄的，並且充滿不確定性」。
儲銀預計，到2024年底，通脹率有望回落 到2%至3%的目標範圍。
而澳洲審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority）的數據顯示，全澳的家庭儲蓄增加，7月份家庭銀行存款上升1.5%，即195億元，達到破紀錄1.3萬億元，比2020年2月，多3055億元。
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