【連跌4個月】全澳房屋價上月降1.6% 接近40年最大跌幅

地產分析公司CoreLogic今日（9月1日）發表的新數據，顯示上個月8月份，除達爾文外，所有首府城市及大部份的鄉鎮區的房屋價格都下跌，雪梨的屋價跌幅最大，屋價中位數下降超過900元一日。





今次是CoreLogic全澳房屋價指數，連續4個月下跌，從今年4月的頂峰到上個月，下跌共3.5%，CoreLogic分析指，是1980年代以來，最大的跌幅。



雪梨房屋價跌幅最大

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新數據顯示，上個月，雪梨的房屋價格，連續第5個月下滑，跌幅達到2.3%，其次是布里斯本，跌1.8%，坎培拉及荷伯特都跌1.7%；墨爾本跌1.2%；阿德雷德與柏斯的跌幅最細，分別是0.1%及0.2%。





雖然全澳房屋價格走下坡，但與爆發疫情前比較，雪梨與墨爾本都上升。雪梨房屋價格在爆發疫情的兩年，整體上升27.7%，之後就從頂峰回落7.4%。墨爾本也在房屋價格上升17.3%，之後就下降4.9%。



2022年8月份澳洲房屋價格指數

8月份

年度

中位數

雪梨

-2.3%

-2.5%

$1,066,493

墨爾本

-1.2%

-2.1%

$782,053

布里斯本

-1.8%

17.5%

$762,284

阿德雷德

-0.1%

21.8%

$652,595

柏斯

-0.2%

4.9%

$561,781

荷伯特

-1.7%

5.8%

$714,370

達爾文

-0.9%

6.3%

$512,531

坎培拉

-1.7%

7.8%

$909,748

綜合首府城市

-1.6%

2.2%

$808,287

綜合鄉鎮地區

-1.5%

13.4%

$594,006

全國

-1.6%

4.7%

$738,321



資料來源：CoreLogic



市場預測儲銀下周再加息半厘

儲備銀行在今年5月，展開12年以來的首次加息，標準利率已經加1.75厘，到目前的1.85厘。





儲銀上個月再加息半厘，預計在下星期二舉行的議息例會，會繼續決定加息，外界預測會繼續加半厘，令標準利率達到2.37厘。





儲銀昨日發布2022至23年度計劃書，表示會繼續集中遏制通脹，與計全澳通脹到年底會達到8%。



儲銀年度計劃書：前景不確定

計劃書指出，儲銀首要工作，是逐步將通脹率回落到2%至3%的水平，同時要保持經濟平穩。





計劃書說：是可以達到這一點， 但前路狹窄的，並且充滿不確定性」。





儲銀預計，到2024年底，通脹率有望回落 到2%至3%的目標範圍。





而澳洲審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority）的數據顯示，全澳的家庭儲蓄增加，7月份家庭銀行存款上升1.5%，即195億元，達到破紀錄1.3萬億元，比2020年2月，多3055億元。

