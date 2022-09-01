【移民澳洲】一文看清各州及領地擔保技術移民最新政策

聯邦政府舉辦的就業及技能峰會在本月頭兩日召開，商討解決各行業的人手短缺問題。不過，其實各州地都有各自的相關簽證措施吸引技術移民。



何謂州擔保？

很多移民是由僱主擔保，不過州地政府也能根據州擔保移民項目來提名技術工人，有時條件比僱主擔保更寬鬆。





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獲州擔保的工人無需為特定僱主工作，但他們必須年齡低於45歲，也沒有就業保證，要自己找工作。





成功的申請者會獲得 190類別 的技術提名永久居留簽證，或者未來可以轉永居的 491類別 偏遠地區技術工作簽證。還有一些其他簽證提供給自己創業的申請者。



總理艾巴尼斯希望透過就業與技能峰會，解決勞動力短缺問題。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS

配額有幾多？

一些州份已爭取更多配額，比如西澳遊說聯邦政府後，獲得比上一財年翻倍的名額，達到8,140個。州長麥高文（Mark McGowan）表示，高需求地區獲得更多的技術移民配額，令移民變得更容易。





他說：「西澳強大的經濟增長、非常低的失業率和技術移民的高需求，意味著這裡要透過不同渠道來吸引需求中的工人，以維持我們的經濟。」



需要哪些技能？

各州地有不同的職業清單和其他條件，而西澳相對較為寬鬆。





墨爾本移民經紀Ivanna Cheng表示，維州公佈的職業清單包含了幾乎所有行業：「去年非常有針對性，他們在某些領域只尋找STEM理科人才，包括醫療保健和藥物研究。如果你達不到特定條件，不會被挑選到州擔保。」





儘管今年的條件放寬，她指限制仍較多，競爭也較激烈，因當局仍優先於特定職業和行業。與此同時，已經有工作且工作一段時間的人，也更有優勢。





能否離岸申請？

很多州地都放寬了海外人士申請州擔保的限制。Ivanna Cheng以維州為例，指當局取消了新冠疫情期間停止接受離岸申請的做法。





不過，已身在澳洲的人通常不能申請其他州份的州擔保，因為政府認為定居者不太可能會搬家。「即使你宣稱你會在搬來維州居住至少兩年，但一旦批出簽證，他們沒有任何方式限制你。」





因此，當局以不直接發出永居簽證的做法來限制偏遠地區申請者住在當地，不過偏遠地區定義較廣，基本是雪梨、墨爾本和布里斯本以外所有地區。





至於各州地對州擔保申請者的個別要求，差異非常大。



西澳

西澳是新州和維州之後第三多移民配額的州份，今年的職業清單增加了100多項，令總數去到276。





州長麥高文日前宣佈採取多項臨時措施，包括削減200元的申請費、申請人必須有12個月工作合同的時長減為6個月、申請人的存款要求和工作經歷要求降低、取消專業和管理職位的額外英語要求。





維州

維州在本財年共有11,570個技術移民配額，並有最多的190類別配額，超過9千個。





當局亦擴大了 職業清單 ，包括聯邦的超過420個職業，亦允許離岸申請。





詳情請瀏覽政府 網頁 。



昆州

昆州的職業清單擴大到114個職業，當局亦在疫情後接受離岸申請。





培訓與技術發展部發言人表示，昆州政府已要求更多州擔保配額，以提名更多人才。昆州今年有3000個190類別簽證配額、1200個偏遠地區簽證配額和235個其他商業簽證配額。





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南澳

南澳的 職業清單 有500個職業，當局亦會考慮已在內政部SkillSelect系統表達興趣的海外申請人。





阿德雷德屬於偏遠地區。 Source: Getty / Ryan Pierse

北領地

北領地是少數不接受離岸申請的州地，要求申請者留在當地的時長也達到3年。





申請人必須符合聯邦職業清單，同時領地政府也列出了逾200個當地需求較大的職業。





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新州

新州投資署發言人表示，今年簡化了州擔保的提名要求，而職業清單會在未來幾個星期公佈。「公佈清單之後，新州會開始接受提名申請。」





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首都領地

坎培拉地方小，但也使用了超過420個職業的聯邦職業清單。當地有800個190類別簽證配額、1920個偏遠地區簽證配額和10個其他商業配額。





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塔州

塔州將於10月開始接受申請，預計會傾向已在當地工作且崗位符合技術評估的人士。





塔州的職業清單有250個職業，比去年逾120翻一倍。從事相關職業至少兩年者會被優先考慮。





不過，塔州政府預計移民配額充足，因此也會考慮在聯邦職業清單上的申請者。





州擔保以外的簽證請瀏覽內政部 網頁 。以上內容僅為一般性參考資料，詳情請直接聯絡專業人士查詢個人情況。



