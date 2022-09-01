華人駕校廣告稱女司機「膽小柔弱」 被批性別歧視後道歉

有女性網民早前上網搜尋駕駛學校時，發現聯邦茂本駕校的網頁自稱有16名資深教練，並特別強調「沒有女性教練」。網頁稱「實踐中發現」，女性教練「膽子小、柔弱，不能進行強度大的訓練」，基本上只在小路開車，令學員進步緩慢。





網頁又強調男教練「第一堂課都可以在小路、大路上進行操練」，可令學員的駕駛技術「突飛猛進」。



有駕校聲稱「沒有女性教練」，因為她們「膽子小、柔弱」。 Source: Supplied 網頁在社交媒體曝光後引起廣泛批評。有華人網民指廣告涉及性別歧視，建議向競爭與消費者委員會（ACCC）以及性別、人權有關的機構投訴。





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該駕校隨後在社交平台回應，已刪除相關文字，並「應廣大群眾要求，急聘2名女教練」，試圖平息風波。然後隔日駕校又發表長文，聲稱遭受網絡暴力，已報警並要起訴曝光駕校的網民。





該文章解釋，批評女教練是因為該駕校先遭受一名華人女性教練在其網頁「公然貶損」男教練，所以才反唇相譏，並非針對其他女性教練或學員。





文章指這是「駕校之間的小範圍明爭暗鬥」，卻被網民公審，形容這是「紅衛兵」、「戰狼」的做法。



駕校聲稱遭受網絡暴力，已報警並要起訴網民。 Source: Supplied 文章再次引起軒然大波，該駕校遭更多網民圍插。駕校最後刪除上述文章，並發致歉聲明稱文章是由總教練擅自發佈，「個人觀點不代表校方立場」，又指總教練被調任他用，不再負責宣傳推廣。





澳洲多元文化理事會的總監安納斯（Lisa Annese）向澳洲廣播公司（ABC）表示，該駕校不僱用女教練的理由「令人震驚」和「不能接受」，足以向人權委員會投訴。





「這類性別歧視，包括使用『膽小』和『柔弱』這樣刻板印象的例子，是導致性別薪酬差距的重要原因。」

