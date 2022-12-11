調查：性別薪酬差距逾兩成 女性行業高管仍男性較多

職場性別平等機構Workplace Gender Equality Agency最新發佈的 數據 顯示，澳洲的性別收入差距維持在22.8%，女性每年平均比男性少賺26,000元。





這是調查進行多年以來，首次在2021-22年度出現差距沒有收窄的情況。





數據還顯示，七成的企業存在兩性工資差距，而管理層的性別比例仍未達致平等。





即使是在女性較多的行業，比如醫療照護和教育，管理層仍然是由男性主導；即使是在管理層，女性的收入平均仍比男性少約1萬元。



調查還發現，女性擔任公司行政總裁的比例，從2014年的19.4%到今年的22.3%，僅僅提升了不足半成。有五份之一的董事會完全沒有女性成員。





只有兩個行業的女性高管比例高於女性職員比例，分別是運輸、郵遞及倉儲（26%）和礦業（21%）。





Workplace Gender Equality Agency機構主任伍德里奇（Mary Wooldridge）表示，職場性別平等問題的改善停滯，顯示更多僱主需要採取行動。





「僱主需要勇氣和創造性的選擇來向所有僱員發出訊號：性別平等是他們企業戰略的核心內容和領導及管理層的優先項目。行業領先的僱主已在解決類似的挑戰。

