【無孔不入】世界各地港口現危機 中國製起重機是間諜設備？

一些美國國家安全及國防部官員甚至將由中國製造商上海振華港口機械（集團）股份有限公司（ 簡稱振華重工，ZPMC ）製造的船岸起重機，比作為木馬屠城記中的特洛伊木馬。 他們還表示，雖然這些起重機製作精良且價格低廉，但內裡卻包含了複雜的感染器，可以記錄和跟踪貨櫃箱的來源和目的地，擔心中國可能會因此而獲取有關來往運輸物資的資料。





其實，澳洲一些最重要的港口，包括位於雪梨南部的博塔尼港，位於布里斯本、墨爾本和西澳Fremantle港口的貨櫃箱碼頭亦有使用同類型的起重機。因此，亦引發有人擔心澳洲亦有可能會因此而受到中國方面的黑客攻擊， 同時，一些數據亦有可能被收集和破壞。





根據一些航運業的報告顯示，由20 年前起，振華重工的貨櫃起重機以低成本和合理的質量而廣受歡迎。現時整個市場約有七成的起重機都是使用該公司的出品。 現時，有超過100 個國家及地區均有使用振華重工的貨櫃起重機。 一位美國官員表示，在美國港口中使用的起重機中， 有近八成都是該公司的產品。





不過，在2018 年，澳洲海事工會則提出該公司製造的貨櫃起重機有安全問題。據工會的聲明指，在博塔尼港的振華重工起重機在 18 個月內出現了至少 11 次鋼絲繩斷裂的問題。





近年來，振華重工亦在全球自動化港口行業上扮演重要角色，並與微軟及其他公司合作，提供實時連接設備和分析數據。美國國防情報局在 2021 年亦進行了一項機密評估，發現中國很有可能會限制港口交通或收集有關在運輸中的軍事裝備的情報。 不過，有關官員並沒有說明他們是否發現有振華重工的起重機是用於間諜活動的例證。





中國駐華盛頓大使館的一名代表表示，美國對這些起重機的擔憂是過於偏執，亦是企圖阻礙與中國的貿易和經濟合作。 並指美國在「打中國牌」，散佈「中國威脅論」，是不負責任的做法，損害美國自身利益。





而傳媒亦要求振華重工的代表對此作出回應，但該公司並沒有接受有關請求。





另一方面，據本地一些媒體報道，澳洲需要對在未來三年可能與中國開戰上做好準備。





《雪梨晨鋒報》及《時代報》引述一個專家小組表示，如果中國趁美國及其盟友在俄烏戰爭分心時對台灣動武，那最快會在2026年，澳中兩國將會發生軍事衝突。





政府服務部長索頓回應指，工黨政府正在進行國防政策檢討，稍後將會提交報告。他又拒絕猜測任何潛在的戰爭。





索頓說：『重要的是我們要穩定對華關係，而過去數月， 總理和多位部長都進行了有建設性的雙邊會談。而我們必須以國家安全為先，和中國的互動則會求同存異，並確保符合澳洲的利益。』



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