澳洲異見華人遇「假記者」套料 疑為中國特工冒充

澳洲華裔藝術家巴丟草早前在社交平台表示，有人通過社交媒體接觸他，自稱是路透社駐港記者Jessie Pang，又表示自己是新加坡人。





對話中，對方以簡體中文書寫，並以訪問為由，套取涉及中國「白紙運動」的示威群組「文宣中國」的相關資訊。





亞洲自由電台 引述 巴丟草指，該名「記者」單刀直入地詢問該群組組織者的個人資訊，被告知「這個組織是去中心化的」後，聲稱「我是大牌西方主流媒體的記者，你不用跟我打官腔」。





巴丟草感到問題古怪而心生疑竇，並質疑對方身份。對方發來Jessie Pang的路透社記者證，但證件顯示已過期。巴丟草要求對方透過已實名認證的Twitter帳戶聯絡，對方以「推特那邊是路透社的團隊在運營」而拒絕。





遭到進一步質疑後，該名「記者」突然刪除社交媒體帳戶，停止交談。



巴丟草披露事件後，多個華人抗爭組織都聲稱曾被這位「Jessie Pang」接觸。由在英參軍的港人組成的「BNO英國參軍」群組，也曾收到採訪要求。





該群組負責人發出的消息表示，對方是在1月接觸他們，但由於對方問題古怪，包括「有無違反過中國的法律」、作為參軍港人「是否有被歧視過」，最終拒絕受訪。負責人警告成員提防類似事件，「中共特務滲透是真實存在」。





而真正的Jessie Pang已公開澄清，該名「記者」並非她本人。另一位路透社驻上海記者Brenda Goh也表示曾被冒名頂替。



Telegram群組「BNO英國參軍」被假記者接觸的對話內容。 Credit: BNO英國參軍 路透社隨後的 報道 證實事件，並指記者被冒充來接觸抗爭人士是由去年11月底開始，而巴丟草是首位披露事件的人士。





路透社發言人也確認，兩名記者的社交媒體未被黑客入侵：「我們會調查記者的身份及證件被盜用的事件，並採取相應行動。」但目前未知盜用身份的是何人，中國外交部、公安部和互聯網信息辦公室都沒回應查詢。





巴丟草猜測，可能是「白紙運動」期間，在華示威者遭當局拘捕後檢獲電子設備，中國公安或國安人員因此獲取了此前真記者為採訪而向展示的證件的圖片。



