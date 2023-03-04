【貿易談判路難行？】澳洲阻止華資增持澳礦公司股惹怒北京

中國批評澳洲阻止華資公司增持澳洲稀土礦業公司股份，外界擔心新發展或危及澳中貿易談判。

AUSTRALIA CHINA DIPLOMACY TRADE

Australian Trade Minister Don Farrell met virtually with Chinese counterpart Wang Wentao. Source: AAP / Lukas Coch

由中國商人吳域瀟在新加坡註冊的私營公司的「域瀟基金」，早前要求增持本地稀土礦業公司Northern Minerals的股份，由 9.92% 增至 19.9%。財長查默斯今個星期表示，已根據外國投資審查局的建議阻止有關交易。

中國外交部發言人毛寧已就事態發展表達中方的不滿。

「中國政府一直鼓勵中國企業、按照市場原則及國際貿易規則，在遵守當地法律的基礎上開展正常的對外投資合作。」
「希望澳洲能為在澳經營的中國企業，提供公平、非歧視的環境。」
中國外交部發言人毛寧

澳洲外交部發言人昨日（3月3日）向路透社發表的聲明中表示：

「所有投資決定都是為了澳洲的利益、並會遵循監管框架內的規定。」

「...澳洲希望與中國的貿易談判繼續順利進行。」
澳洲外交部發言人
中國駐澳洲大使館暫未回應。

經過長達數年的外交凍結後，澳中兩國關係一直在改善，澳洲正要求中國取消對其出口的非官方「貿易封鎖」。

中國則促請澳洲，應停止就北京對大麥和葡萄酒制裁，而在世界貿易組織所提出的申訴。

澳洲當局之前亦曾表示，由於擔憂出現壟斷的情況，當局亦會更加謹慎選擇讓誰投資本國的關鍵礦產行業。

Northern Minerals 正計劃成為全球首個重要的「鏑」（Dysprosium）生產商，並控制著中國以外約 94% 的「鏑」供應量，該礦產是製造電動汽車磁體的關鍵成分。

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Published 4 March 2023 at 1:11pm, updated 2 hours ago at 1:17pm
By Ivan Leung
Source: SBS