【貿易談判路難行？】澳洲阻止華資增持澳礦公司股惹怒北京

由中國商人吳域瀟在新加坡註冊的私營公司的「域瀟基金」，早前要求增持本地稀土礦業公司Northern Minerals的股份，由 9.92% 增至 19.9%。財長查默斯今個星期表示，已根據外國投資審查局的建議阻止有關交易。





中國外交部發言人毛寧已就事態發展表達中方的不滿。





「中國政府一直鼓勵中國企業、按照市場原則及國際貿易規則，在遵守當地法律的基礎上開展正常的對外投資合作。」



「希望澳洲能為在澳經營的中國企業，提供公平、非歧視的環境。」 中國外交部發言人毛寧





澳洲外交部發言人昨日（3月3日）向路透社發表的聲明中表示：





「所有投資決定都是為了澳洲的利益、並會遵循監管框架內的規定。」





「...澳洲希望與中國的貿易談判繼續順利進行。」 澳洲外交部發言人

中國駐澳洲大使館暫未回應。





經過長達數年的外交凍結後，澳中兩國關係一直在改善，澳洲正要求中國取消對其出口的非官方「貿易封鎖」。





中國則促請澳洲，應停止就北京對大麥和葡萄酒制裁，而在世界貿易組織所提出的申訴。





澳洲當局之前亦曾表示，由於擔憂出現壟斷的情況，當局亦會更加謹慎選擇讓誰投資本國的關鍵礦產行業。



