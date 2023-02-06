阮宗澤星期五 (2 月 3 日) 接受 SBS 中文獨家訪問時表示，澳中兩國的貿易及投資關係，在過去一段長時間都是一個「雙贏的故事」，坦言不認為中國願意看見雙邊關係有所惡化。





他說：「兩國的貿易及投資關係對雙方都有利，我在當中可以見到美好的將來及巨大的機會。」





「問題是，我們在過去數年可以看見，雙邊關係因明顯的原因而有所惡化，而我不認為中國願意見到這個情況發生。」





「事實上，中國已作出大量工作來穩定這段關係，但雙方都有責任——當中存在行動及反應行動。」



阮宗澤說：「我相信在雙方的共同努力下，(兩國之間的) 貿易及投資會重返正常，但這需要雙方的共同努力。」



我確信，在未來數個月內，我們將能看見一些好消息。 中國駐布里斯本總領事阮宗澤

他補充，兩國的貿易關系是一段互補的關係。「中國需要大量來自澳洲的高質素產品，而澳洲亦將在中國找到巨大的貿易機會。」





他說：「我認為，中國已準備好與澳洲合作，進一步發展這段關係。」



雖然費雷爾及王文濤舉行視像會面的日期及細節仍未落實，預料中國針對價值 200 億元澳洲商品 (包括大麥、龍蝦、葡萄酒等) 的貿易制裁將是會面的主要議題。





若有關會面成功進行，將是兩國貿易部長三年來的首次會談，亦可能有助促成兩人再進行親身會面。





澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 星期一 (6 日) 表示，澳洲專注於穩定與中國之間的關係，以及促請中方撤銷針對澳洲的一系列貿易制裁。



澳洲外長黃英賢在 2022 年 12 月到訪北京，與時任中國外長王毅會面。 Source: SBS 她表示，澳洲將一直確保其主權受到保護。她說：「我們將一直鼓勵其他國家根據國際法行事。」





她在同日接受九號電視台《Today》節目訪問時亦指出，澳洲在與美國發展戰略關係的同時，亦可以與中國發展經貿關係，並希望能穩定澳中兩國關係。





黃英賢說：「澳洲政府承認這一點、澳洲商界承認這一點。這是他們多元化 (尋找更多出口市場) 的其中一個原因。」





她續指：「我們歡迎 (兩國政府高層) 重新接觸。我們希望能就貿易障礙找到一個對雙方而言都有利的協議。我當然認為，解決這些障礙符合中方的利益。」



畢竟，我們認為解除這些貿易障礙，對兩國而言都是一件好事。 澳洲外長黃英賢

黃英賢坦言：「的而且確，(兩國) 已經踏前很多步，而且可能亦要繼續踏前很多步。澳洲將繼續這樣做。」





