Exclusive

中國領事：澳中貿易正常化須兩國共同努力 料數月內會有「好消息」

中國駐布里斯本總領事阮宗澤 (Ruan Zongze) 表示，澳中兩國的貿易關系在過去一段長時間都是一段「達致雙贏」的互惠關係，但強調兩國改善雙邊關係及貿易關係正常化需要雙方共同努力。

Dr Zongze Ruan.

中國駐布里斯本總領事阮宗澤。 Source: Twitter / @RuanZongzeCGBne

阮宗澤星期五 (2 月 3 日) 接受 SBS 中文獨家訪問時表示，澳中兩國的貿易及投資關係，在過去一段長時間都是一個「雙贏的故事」，坦言不認為中國願意看見雙邊關係有所惡化。

他說：「兩國的貿易及投資關係對雙方都有利，我在當中可以見到美好的將來及巨大的機會。」

「問題是，我們在過去數年可以看見，雙邊關係因明顯的原因而有所惡化，而我不認為中國願意見到這個情況發生。」

「事實上，中國已作出大量工作來穩定這段關係，但雙方都有責任——當中存在行動及反應行動。」
更多內容

艾巴尼斯：如欲修補關係 中國需先取消貿易制裁

澳洲：願撤回針對中國貿易投訴 但有「一大前提」

他表示，
兩國領袖在去年 11 月舉行面對面會談
且「取得成功」，是一個幸好的消息，亦將能為兩國關係鋪平開啟新一篇章的道路。

阮宗澤說：「我相信在雙方的共同努力下，(兩國之間的) 貿易及投資會重返正常，但這需要雙方的共同努力。」
我確信，在未來數個月內，我們將能看見一些好消息。
中國駐布里斯本總領事阮宗澤
他補充，兩國的貿易關系是一段互補的關係。「中國需要大量來自澳洲的高質素產品，而澳洲亦將在中國找到巨大的貿易機會。」

對於有報道指
澳洲貿易部長費雷爾 (Don Farrell)
正準備與中國商務部長王文濤 (Wang Wentao) 會面，阮宗澤表示，雙方的會面將能有助大大推動雙邊關係。

他說：「我認為，中國已準備好與澳洲合作，進一步發展這段關係。」
更多內容

【澳中防長破冰會談 】中國駐澳大使肖千：兩國處新發展關口

新任駐澳大使肖千：北京願與澳洲「各讓一步」修補關係

雖然費雷爾及王文濤舉行視像會面的日期及細節仍未落實，預料中國針對價值 200 億元澳洲商品 (包括大麥、龍蝦、葡萄酒等) 的貿易制裁將是會面的主要議題。

若有關會面成功進行，將是兩國貿易部長三年來的首次會談，亦可能有助促成兩人再進行親身會面。

澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 星期一 (6 日) 表示，澳洲專注於穩定與中國之間的關係，以及促請中方撤銷針對澳洲的一系列貿易制裁。
penny wong thumbail clean TC.jpg
澳洲外長黃英賢在 2022 年 12 月到訪北京，與時任中國外長王毅會面。 Source: SBS
她表示，澳洲將一直確保其主權受到保護。她說：「我們將一直鼓勵其他國家根據國際法行事。」

她在同日接受九號電視台《Today》節目訪問時亦指出，澳洲在與美國發展戰略關係的同時，亦可以與中國發展經貿關係，並希望能穩定澳中兩國關係。

黃英賢說：「澳洲政府承認這一點、澳洲商界承認這一點。這是他們多元化 (尋找更多出口市場) 的其中一個原因。」

她續指：「我們歡迎 (兩國政府高層) 重新接觸。我們希望能就貿易障礙找到一個對雙方而言都有利的協議。我當然認為，解決這些障礙符合中方的利益。」
畢竟，我們認為解除這些貿易障礙，對兩國而言都是一件好事。
澳洲外長黃英賢
黃英賢坦言：「的而且確，(兩國) 已經踏前很多步，而且可能亦要繼續踏前很多步。澳洲將繼續這樣做。」
更多內容

【澳洲龍蝦獲北京解禁先兆？】西澳中國總領事訪龍蝦出口商

【農曆新年】新州兩大黨領四出賀歲背後可能暗藏玄機？

外長黃英賢本周訪華 慶祝澳中建交50周年


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 6 February 2023 at 1:04pm
By Winmas Yu, Helen Chen
Source: SBS, AAP