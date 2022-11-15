艾巴尼斯與習近平今天舉行面對面「破冰」會談

這個峰會可謂是萬眾期待，因為中國與澳洲的關係，自新冠疫情以來進一步急轉直下。





中國對澳洲約 200 億澳元的貨品，實施關稅，而習近平自 2016 年與時任澳洲總理譚保會晤之後，並沒有和繼任的莫里遜總理會面，直到今年 5 月，工黨擊敗兩黨聯盟獲得管治權之後，中國才慢慢恢復與澳洲官員有限度的接觸。





不過，艾巴尼斯與習近平這次的會晤得以水到渠成，我們從中國總理李克強於柬埔寨金邊出席東亞峰會的簡短交談看到端倪。





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因為中國官方在他們交談後發稿，指李克強表示，中澳兩國人民之間有著傳統友誼。雙邊關係經歷了一段時間的艱難和曲折。你 (即艾巴尼斯) 在出任工黨領導的澳新政府總理後表示，澳方希與中方共同努力，推動澳中關係重回正軌。中方也願同澳方一道相向而行，以兩國建立外交關係 50 周年為契機，推動中澳關係持續健康穩定發展。





外界由此推測，習近平或會答應和艾巴尼斯舉行會議。





至於雙方會在哪些方面交換意見，我們今天稍後會知道更多消息。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤這節報道。



