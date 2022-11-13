艾巴尼斯能否與習近平於 G20 碰面仍然成謎

想與習近平會晤的世界領袖很多，暫時他尚未宣佈會否與艾巴尼斯會晤。





已知會舉行的，是美國總統拜登和習近平將於明天星期一，在 G-20 峰會正式舉行前先作會晤。今次是自拜登自兩年前出任美國總統以來，兩人首次面對面會晤。





在拜登上任之前，兩人曾經碰面，而在過去 22 個月，兩人也多次用電話交談，不過在新冠疫情期間，習近平甚少外訪。





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至於澳洲方面，習近平最近一次與一名澳洲總理舉行雙邊會談，已經是 2016 年的事，時任總理為譚保。之後兩國關係越走越遠。





不過，艾巴尼斯在柬埔寨首都金邊出席東亞峰會時表示，他希望能夠與習近平會晤，認為將會是一件具建設性的事。但他表示會以平常心來看待此事。





澳洲外長黃英賢和中國外長王毅 2022 年 7 月 8 日攝於印尼 G20 外交部長峰會上。 另一方面，澳洲外交部長黃英賢將於今天下午，在雪梨 Blacktown 的一個重要演講中，談論澳洲政府如何修補同中國的關係。





該演說叫做 Whitlam Oration (魏德倫演講)，是黃英賢擔任外交部長以來，第一次重大的政策演講。





預料她在今天這個演講中，會批評那些一味記掛昔日與中國關係的人，這似乎包括她所屬的工黨的一些知名政客，包括基廷和卜卡，他們都曾呼籲艾巴尼斯政府對北京不要太強硬。





黃英賢將會表示，工黨計劃尋求與中國合作，但也會同時大力保護澳洲的國家利益，尤其是在貿易、安全和人權等問題上。





黃英賢還會趁今次演講將會，將澳中關係破裂，歸咎於前任兩黨聯盟政府。

