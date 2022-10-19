李顯龍稱中美經濟脫鈎將觸發惡果 艾巴尼斯重申與北京合作的必要

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）星期二（10 月 18 日）在坎培拉國會大樓與新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）會面，是兩國領袖每年一次的會面。





在聯合記者會上，李顯龍形容美國政府決定就對華銷售技術設限，有可能破壞地區穩定。





他說：「我們擔憂，這些關於國家安全的合理考量，可能會觸發進一步效果，亦可能導致經濟合作減少，互相依賴的程度減少、信任減少，最終導致世界不穩定。」





Advertisement

而當被問及艾巴尼斯政府的對華政策，李顯龍說：「我從來都不會給自己一份成績表，遑論對我們的盟友給予成績表。」





李顯龍亦避談澳洲對中國有意跨太平洋自由貿易協定的立場。





新加坡就支持北京加入該項跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）；而澳洲則表明，若中國持續作出經濟脅逼行為，就將一直反對中國加入協定。





艾巴尼斯重申與北京合作的必要，但同時亦需要維護澳洲的國家利益。





他說：「我們需要確保我們（對供應鏈衝擊）有更大的彈性，但這並不意味採取孤立主義的政策。」





兩人亦宣布，參與全球第一份「綠色經濟」協議，並強調兩國之間的深厚信任及可靠的夥伴關係。





艾巴尼斯表示，李顯龍提出為澳洲提供國防部隊直升機及駐守在澳洲的人員，以協助管理及應對洪災。





艾巴尼斯說：「這就是朋友之間會做的事。當你看見一位朋友正經歷艱難時刻，就會問：需要幫忙嗎？」





兩人亦談論了他們對開放印太地區的承諾，並促請緬甸當局釋放被拘禁的澳洲籍教授特內爾（Sean Turnell）。





新加坡是澳洲在東南亞地區的最大的貿易夥伴，亦是澳洲第五大貿易夥伴，雙方擁有很強的國防及教育合作連繫。





同時，李顯龍此行亦促成了澳洲核子科技組織（Australian Nuclear Science and Technology Organisation）及新加坡國立大學（National University of Singapore）之間簽署的一份新協議。





有關協議將容許新加坡研究人員使用位於墨爾本的 Australian Synchrotron 設施，而鼓勵兩國之間進行更多科學交流。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。