【高等教育】亞洲移民大學就讀率 遠高澳洲青年

根據澳洲統計局數據顯示，在過去10年間，亞洲移民的青年入讀大學的比例高出澳洲同年人兩倍多。





而在去年一項計算來自五種亞洲語言背景的數據中，顯示 18 至 20 歲移民中，80%正在攻讀學位，而在澳洲出生並以英語為母語的移民中，比例僅為 32.5%。





澳洲統計局數據的分析表明，獲得公民身份的移民，包括許多來自難民背景的移民，其高入讀大學學率，提高了全國平均水平。





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澳洲統計局的數據顯示，在澳洲出生的年輕人中有 35% 上大學，而在 2001 年至 2010 年期間抵澳的年輕人中，這一數字比例為 59%。





澳洲國立大學高等教育政策專家諾頓（Andrew Norton）表示，他認為高大學入學率是由於，這些學生不僅來自高度重視教育的文化，而且他們的父母是通過技術移民簽證來到澳洲，自己已取得大學資格，因而他們對子女有更高的期望。





但他表示，來自非英語背景的學生在大學教育中仍被視為弱勢群體。在政策制定方面仍未得到足夠的關注。





隨著來自海外的移民入讀大學的比率不斷上升，諾頓認為「他們」再沒有理由成為弱勢群體。





根據統計局數據，印度語及斯里蘭卡語為母語者接受高等教育者的比率教高。操普通話及粵語者的比率位列6、7，比較接近八成。





諾頓指，唯一一個在大學參與率低於說英語的澳洲人的語言背景是太平洋島民，只有 24%。





雖然移民的大學入學率比澳洲人為高，但諾頓指出，由於公民身份的限制，在一定程度上限制的這個數字，包括來自中國、香港、新加坡、馬來西亞和印度人。





澳洲政府為合資格人士提供高等學府貸款，讓他們可以獲得HECS-HELP 可支付學費。





要獲得這筆貸款，必須要是澳洲公民、新西蘭特殊類別簽證（SCV）持有人，或是持有永久人道主義簽證。





