新報告：澳洲遭中國網絡間諜入侵 長達一年包括大選期

有關的黑客入侵活動，涉及知名媒體公司、國防及衛生部門的人員，據報至少在今年4月至6月期間，尤其是聯邦大選時期進行。





黑客發出電郵，聲稱是來自虛構的媒體，例如「澳洲早晨新聞」（Australian Morning News）或者是真正存在的「澳大利亞人報」（The Australian），或「先驅太陽報」（Herald Sun）的僱員。





收件人會被引導到假新聞聚合網站，這些網站可以在他們的設備上植入有害代碼，並允許黑客獲取有關受害者的技術信息。





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美國網絡安全公司Proofpoint及普華永道（PricewaterhouseCoopers）的安全研究報告認為，事件涉及網絡間諜活動，認為可能與一個名為APT40（又名TA423、Red Ladon）的中國組織有關。





研究員在報告指出，有關的黑客也入侵亞太地區多個國防承包商、製造商、大學、政府機構和律師事務所。





今次網絡入侵，也針對在南中國海，進行風力渦輪機機隊維護的重工業製造商。





報告說，涉及到黑客來自至少6個中國威脅參與者，進行多次入侵活動，持續可能長達13個月，顯示黑客已成功滲透到一些用戶的設備並獲得了有用數據的訪問權限。





涉及的入侵活動可能從去年到現在，都一直進行。





聯邦政府網絡安全行業諮詢委員會上星期發布最新年度報告，顯示澳洲成為惡意行為者和網絡犯罪份子目標的情況，日益嚴重。





澳洲網絡安全中心（Australian Cyber Security Centre），收到勒索軟件網絡犯罪的報告，比對上一年增加15%。





聯邦政府去年指責中國國家安全部，利用微軟群組件Microsoft Exchange 中的漏洞，影響包括澳洲在內的全球數千台電腦和網絡。





中國駐坎培拉大使館當時表示，中國「始終堅決反對一切形式的網絡攻擊和網絡盜竊」，並稱這些指控「毫無根據」。

