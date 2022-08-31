新報告：維州極右極端主義疫情間崛起 傳錯誤信息反疫苗陰謀論

維州法律及社會問題委員會（Legal and Social Issues Committee）提交最後報告，顯示多元文化文化群體、婦女和性小眾（ LGBTQI+ ）社區成員，被確定為極右翼極端分子的共同目標。





報告並指出政客及公眾人物，也面臨暴力極端主義風險。





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維州議會，以綠黨議員為首的法律及社會問題委員會，今年2月就極端主義，展開調查研訊。





維州綠黨領袖拉特南 (Samantha Ratnam) 說，極右極端主義一直存在，在大約2015年重新浮現，並在疫情期間加劇。





「極右極端主義」是指宣揚排外民族主義、反對民主原則和進程、支持威權主義的個人或組織，包括將暴力視為實現意識形態目標的合法途徑的團體。





拉特南向記者表示，尤其在疫情期間，看到這種言論的傳播，因為越來越多人在互聯網聯絡。





她說：「我們看到這些運動利用民眾的合理的恐懼和焦慮，傳播錯誤信息和反疫苗陰謀論。」





拉特南指出：「相信是有民眾被利用，招募參與這些運動。」



Victorian independent MP Fiona Patten chaired the inquiry and has urged the federal government to show leadership on the issue of far-right extremism. Source: AAP / Joel Carrett 報告促請維州政府警惕疫情下極右翼激進化的威脅。





該委員會發現，2021 年，維州只有少數極右翼極端主義團體和個人，抗議強制打新冠疫苗及防疫限制。





報告指出，極端主義意識形態並不是大多數抗議者的主要動機因素。相反，是個人對限制影響的不滿。





調查研訊顯示，受到疫情影響，心理健康下降、社會孤立和經濟不安全，可能增加個人受極端主義影響的風險因素。





其他因素，如錯誤信息、社交媒體流傳的陰謀論以及主流媒體反移民言論的常態化，使弱勢群體面臨激進化的風險，並使他們更容易受到種族主義言論的影響。





報告指出，當獲選人士接受種族主義時，「這模糊了社區可接受和不可接受之間的界限。」





Victorian Leader of the Greens Samantha Ratnam said far-right extremism has always existed but re-emerged from about 2015, and then was exacerbated during the COVID-19 pandemic. Source: AAP 報告向州政府提出的建議包括：



制定更好的社會凝聚力和社區建設策略。



撥款研究極右極端主義、家庭暴力和反婦女情緒之間的聯繫，以製定反極端主義措施



對 1996 年《槍支法》進行檢討，以潛在地擴大適合和適當人員測試（fit and proper person test），以便將暴力團體的成員包括在內。由於對個人非法獲取武器的嚴重關注，報告主張引入一個國家註冊槍支及槍支許可證持有人數據庫

報告重申極端主義是一個複雜的問題，沒有簡單的答案。州政府有6個月時間，對調查做出正式回應。





調查研訊主席、理性黨（Reason Party）領袖帕滕（Fiona Patten）敦促聯邦政府表現出領導力。





她說： 「我們確實需要看到聯邦政府加強行動。」





帕滕指出： 「作為政客，有時這是個人經歷，因為我們確實經歷過這些威脅，經歷過那些認為他們有權攻擊議會成員的極端極端主義觀點，不僅是在網上，甚至是身體上。」



