【天生我才】俄羅斯侏儒症患者 疫情間網上傲慢搞笑走紅

哈斯布拉·馬戈梅多夫（Hasbulla Magomedov）是目前最多網民關注的國際網紅之一。





他20歲，身高不足100毫米，即相當於三四歲兒童的身高，目前正進行第一次國際巡演，也是第一次來到澳洲。





哈斯布拉在社交網站Instagram擁有300萬粉絲，在TikTok有超過800萬個讚，並成為國際終極格鬥錦標賽UFC (Ultimate Fighting Champioship)社區名人。





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哈斯布拉在抵達澳洲前表示：「我急不及待想見到我所有澳洲擁躉，並到訪這些令人驚嘆的城市，我來自俄羅斯的一個小鎮，所以期待體驗不同的文化。」



他說：「我也知道有袋鼠，我想見見他們。」





哈斯布拉來自達吉斯坦共和國的首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），該共和國位於俄羅斯最南部，是俄羅斯聯邦之一。





2020 年，疫情期間哈斯布拉在網上走紅，當時他在 TikTok 上的視頻在網上瘋傳，此後成為網上獲得最多點擊的網紅之一。





哈斯布拉患有生長激素缺乏症（或侏儒症），他以自信、輕鬆的幽默和有趣的手法，去面對自己的病情。





哈斯布拉其中一段最受歡迎的網上視頻，是模仿同樣來自達吉斯坦的國際終極格鬥錦標賽冠軍小鷹哈比卜Khabib Nurmagomedov。他也因而被稱為「迷你哈比卜」。



Khabib Nurmagomedov and Hasbulla Magomedov celebrate in the Octagon after a UFC 267 event in the UAE last year. Source: Getty / Chris Unger / Zuffa LLC 哈斯布拉是小男人，但很大器。





他上載到網上詼諧傲慢的內容，在互聯網社區受到崇敬。他利用自己矮小身材及孩童外表，上載創意的視頻，受到全球的網民讚賞。



他有一次的搞笑對象，是國際終極格鬥錦標賽冠軍，愛爾蘭專業武術師Conor McGregor，話對方講太多，要受到懲罰。





最近上載給他的雞起的名字做Conor McGregor，也令成千上萬粉絲大笑。



哈斯布拉是虔誠伊斯蘭教徒，經常分享他對伊斯蘭教的熱愛，為他贏得了一大批伊斯蘭教徒追隨者 。





哈斯布拉也非常熱愛國際終極格鬥錦標賽，雖然他並非正式的格鬥手，但就成為這項運動的明星。





他與同樣患有生長激素缺乏症的塔吉克歌手 Abdu Rozik 一直存在競爭，但兩人目前還沒有要一較高下。



Tajik singer Abdu Rozik Credit: Getty Images/Francois Nel 哈斯布拉周末在雪梨港遊船河時，身材矮小也對 2.16 米高的美國職業籃球賽NBA名宿奧尼爾（Shaquille O'Nea）施以一拳，也被奧尼爾上載，點擊超過900萬。



哈斯布拉今次由活動主辦商The Hour Group，安排在星期一8月29日至星期五9月2日，進行巡迴演講，在雪梨的兩場活動後，會到墨爾本。參加者可以與哈斯布拉合照。





哈斯布拉以個人和文化信仰為由表示，將不會與女士合影。





哈斯布拉不會說英語，在這些活動會有俄語傳譯員。 上周末，他也參加在雪梨舉行的慈善籌款活動，在為世界各地面臨經濟困難的伊斯蘭教孤兒籌款。

