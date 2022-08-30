澳洲其中營運時間最長渡輪服務畫上句號

接管營運德文港精神渡輪服務（The Spirit of Devonport service）的Kinetic公司表示，由於乘客人數大幅下降，令渡輪服務無法維持。





自 1855 年以來，德文港精神 (Spirit of Devonport)渡輪服務，接載乘客橫渡默西河 (Mersey River)，來往東德文港 (East Devonport) 和市中心，成為澳洲運營時間最長的渡輪服務之一。



自 1855 年以來，德文港精神渡輪服務，接載乘客橫渡默西河 (Mersey River)，來往東德文港 (East Devonport) 和市中心。 Credit: Facebook/Spirit of Devonport 今年初，Kinetic公司接管渡輪營業商MerseyLink，公司行政總經理赫德（Daniel Head）表示，最近乘客人數每年穩步下降約 8%，乘客轉向有更頻繁，一年365日都提供服務的巴士。



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德文港渡輪服務近年冬季暫停，到9月才恢復。 Credit: Facebook/Spirit of Devonport 渡輪服務每年在冬季都暫停，營運商的啟示表示，是為渡輪進行年度維修。目前營運公司確認會結束服務，即在3個月前冬季暫停服務前，德文港精神服務渡輪，在5月31日已經完成最後一班服務。





最近用於服務的「託基號」（Torquay）已經有37年歷史，赫德指出，安全標準不斷提高，目前該船遠低於被認為處於良好和安全狀態，以繼續運營公共交通服務的水平。



德文港渡輪服務最後一艘渡輪，有37年歷史。 Credit: Facebook/Spirit of Devonport 德文港市長洛克利夫（Annette Rockliff）表示，雖然結束渡輪服務的決定令社區失望，但「這在很大程度上是一個商業決策，也是一個可以理解的商業決策」。





她說：「渡輪會給許多人留下美好的回憶。」



德文港服務渡輪服務確認會結束。 Credit: Facebook/Spirit of Devonport 德文港市議會為這項服務提供的資金在 6 月用完，赫德指出，即使市議會再撥款，渡輪服務也將處於虧損狀態。





巴斯海峽海事中心（Bass Strait Maritime Centre）湯瑪絲（Jaydeyn Thomas）博士，形容渡輪服務對很多居民來說，是「生命線」。





1855年德文港開始有渡輪服務，當年的交通工具是馬車，從東德文港去對岸，要幾個鐘頭。至到1899年才建造一座橫跨河的橋。





1890年渡輪過河費是一便士，今年5月31日最後一次航行，成人票價3元。





在1950年代，也有傳媒報道德文港渡輪服務前景令人擔憂。





塔州政府於2011年結束對德文港渡輪票價補貼，服務在2014年一度暫停，不過在2015年恢復營運。



德文港渡輪及浮橋將保留作為歷史文物。 Credit: Facebook/Spirit of Devonport 近年渡輪服務的運營時間有限，冬季關閉，星期日通常不運行。





營運商表示，會將渡輪及碼頭浮橋捐贈，令德文港這部份的歷史得以保留。



澳洲其中營運時間最長渡輪服務，塔州德文港渡輪服務，證實冬季暫停後結束。 Credit: Facebook/Spirit of Devonport