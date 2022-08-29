新報告：雪梨要實現減排目標 須5年後禁售汽油柴油車

智庫雪梨委員會Committee for Sydney 發表名為「雪梨脫碳」Decarbonising Sydney的新報告，警告如果新州不採取更積極的行動，會無法實現其 2030 年或 2050 年的減排目標。





雪梨委員會是極具影響力的商業領袖和基礎設施專家團體。





新報告指出，由於載人車輛是大雪梨區排放量最大的驅動因素，因此到2027年，所有新車需要是電動車。





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新州電動車政策訂出在2030年，大約半數新車是電動車，屆時大約佔全部載人車輛的15%。





報告說，委員會的加速淨零排放轉型模型顯示，需要比新州有關政策的目標，達致更快的增長，到2027年，所有新車都需要電動化，到 2030 年，大約佔全部載人車輛的30%，是新州政府穩定過渡政策的兩倍。



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新報告建議到2027年禁止汽油及柴油車出售，比其他國家具野心。在歐洲，英國和德國等國家正計劃在 2030 年為新的汽油和柴油車銷售截止日期，而就連氣候友好的美國加利福尼亞州，也提出了 2035 年的禁令。





報告也提出，2030 年將所有商業和政府車隊轉換為電動汽車，這也將推動二手電動汽車市場。





雪梨委員會提出，模型預測，如果家庭由目前的汽油或柴油車，改用電動車，燃料開支可以節省大約1,250元一年。

