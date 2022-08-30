【搶機票】捷星澳洲春季大特賣 本地航班機票低至39蚊

捷星今次的機票促銷活動，從星期二中午開始公開發售，涵蓋包括86條本地及國際線，合共30多萬張機票。





本地線方面，最便宜的本地航線，單程票價(未連行李及其他稅項)，39元有交易，包括來往雪梨至墨爾本的Avalon、雪梨至 Ballina，以及墨爾本的Tullamarine至Launceston。





國際線方面，有17條航線，單程票價(未連行李及其他稅項)，139元有交易，包括來往達爾文至印尼峇里島（登巴薩），另外有9條跨塔斯曼航線，單程票價(未連行李及其他稅項)，從175元起，包括來往黃金海岸到新西蘭基督城。





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機票的出發日期因應不同航線而異，最早的在今年10月開始，到2023年6月底。





捷星澳洲今次推出的春季特賣，將於星期日晚上11時59分結束，售完即止。





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疫情逐漸緩和，不過航空業的人手未能追上復甦，澳航更要求管理層到前線協助處理搬行李，解決飛機裝卸人員人手不足的問題。





早前澳航及捷星澳洲的工程師亦曾經因為加薪幅度不足，警告會發起罷工，這些因素都有可能影響旅客的行程，旅客在購買機票前要考慮這些因素。

