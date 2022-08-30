捷星航班取消 澳洲旅客被困成田機場無水無糧

奈特（Gordon Knight）和他的妻子從芬蘭首都赫爾辛基返回澳洲亦受到今次事件所影響。





他們的航班 JQ12 原定於當地時間周日晚上 9 時起飛，並於澳洲時間周日早上 6.40 左右抵達黃金海岸機場。





奈特對 SBS 新聞表示：『我們在下午 6 時左右到達 3 號航站樓，卻發現航班沒有登機口；最初以為可能是要等一會兒，然後收到短信傳來，說航班將會取消。』





Advertisement

奈特說，當他和其他受影響的乘客（他估計約有 20 人）隨後被帶到二號航站樓時，機場內的商店都已經關門，令他們無法購買任何食物。





他說：『最後他們封鎖了一個區域，基本上在機場內為我們建立了一個小營地，遺憾的是也沒有水龍頭。』





『所以我們甚麼都沒有，要一直至周一早上六點， 我們才可以離開那個區域。』



日本嚴格的新冠檢疫規定意味，除非旅客是日本公民或居民，否則，大多數旅客都會被拒諸門外。 Source: Supplied 奈特說，乘客在機場滯留過夜時也沒有獲得毯子供應。





他說：『最初我們被告知要去尋找酒店，然後由我向捷星的機組人員解釋我們不能集體離開機場，因為我們都沒有正確的文件可以這樣做。』





『我覺得捷星管理層（對員工）缺乏教育，他們沒有教導基礎知識，連枕頭和毯子（都沒供應）。』



奈特說，乘客在機場滯留過夜時也沒有獲得毯子供應。 Source: Supplied 捷星航空發言人在一份聲明中向客戶道歉，並表示航班因工程問題被取消。





發言人說：『所有乘客都獲得住宿和餐券，對於不再希望乘坐該機的乘客亦可以選擇全額退款。』





『不幸的是，由於日本的新冠檢疫要求，包括須提供陰性 PCR 檢測，因此，一些從其他國家通過日本過境的乘客是無法離開機場。』





『我們正與成田機場商討，以確定如何在像這樣的情況中可以更好地接待過境的乘客。』



日本嚴格的新冠檢疫規定意味，除非旅客是日本公民或居民，否則，大多數旅客都會被拒諸門外。





只有參加有導遊或有組織的旅行團的旅客才能前往日本度假。





任何想往日本的人士都必須在旅行前 72 小時內獲得陰性的 PCR 檢測結果。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates 。