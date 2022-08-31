【向童工下手】籲降低「最低工作年齡要求」 解放勞動力

聯邦政府舉行的就業和技能峰會如箭在弦，澳洲零售商協會 (ARA) 發布了一份意見書，要求降低全國最低工作年齡要求，讓年僅13歲的兒童可以正式工作以幫助填補勞動力短缺。





同時，該會亦呼籲企業能夠利用有意願的學齡工人。





ARA 負責人扎赫拉（Paul Zahra）表示，應該在全國範圍內解決全國最低年齡規定的不一致問題。





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他認為最理想的模式是允許 13 至 15 歲的孩子工作，並制定合理的規定，避免他們會在上課時間工作，或在影響年輕人的教育的情況下工作。





扎赫拉指澳洲正處於勞動力短缺的危機，零售業有超過 40,000 個職位空缺。





他表示，就青年工人的國家框架達成一致將有助願意和有能力的一群人來幫助解決人力短缺問題。





但是，雖然政府願意在本周即將舉行的峰會上聽取不同想法，但副總理馬利士（Richard Marles）表示，在讓年輕青少年工作時需要運用常識。





他在周三（8月31日）向九號台表示，他們不想先發制人，搶在未來幾天的就業和技能峰會上發表意見，但這肯定不是政府的計劃。





他同時表示，他想了解更多如何改革養老金制度的想法，以允許年長的澳洲人可以在他們願意的情況下重新投入勞動力市場。





他提出每間企業，無論大小，都在努力尋找具備所需技能的人，這是他們需要解決的問題。





我認為這次峰會將是一個非常重要的機會，可以讓我們了解我們如何應對該國的危機。 馬利士

國民黨議員載斯（Barnaby Joyce）表示，讓孩子們習慣工作的價值很重要。





他指：多代人失業，這是非常不好的事......進入工作文化很重要，但我認為這應可以從做家務開始。

