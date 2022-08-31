警尋回華裔醫生屍體稱「無可疑」 丈夫：死者失蹤兩日不尋常

36 歲家庭醫生 Eza Lau自上周未開始失踪。直至昨晚 10 點時許，新州警方證實在下北岸的 Huntleys Point發現Eza的屍體，暫時認為死因無可疑，驗屍官快將公布其死因報告。





而Eza最後一次現身，是有人見到她在周日下午 4 點，駕駛一輛黑色寶馬 1 系轎車離開其工作的雪梨Top Ryde MyHealth中心。



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死者的丈夫及母親從同日下午 6 點開始打電話給 Eza 但無法聯繫，並於晚上 9 點向警方報案。





警方一度呼籲公眾要協助尋找Eza，並形容Eza失踪時，正穿著一件帶有其姓名名牌的藍色襯衣、米白色連身外套、灰色褲子、白色運動鞋及手持一個黑色手袋。





但死者44 歲的丈夫向《雪梨晨鋒報》透露，其妻子的失蹤是「完全不合常理」。



不願透露姓氏以保護女兒的丈夫保羅與Eza結婚八年，兩人現時育有一名三歲的女兒。



「事前完全無跡可尋，我絶對無法理解。」 死者丈夫保羅

保羅表示，在死者的屍體被發現前曾向《雪梨晨鋒報》表示，保羅最後一次見到她是在周日早上 7 點，當時她正準備前往上班。







保羅亦指，雖然死者熱愛工作亦會長時加班，但「在她的屍體被發現之前，她從未試過突然完全失去聯絡。」



