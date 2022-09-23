【突發：香港檢疫0+3】 在澳港人：全面取消隔離才會回港

全球新冠疫情日漸放緩，多個國家已經取消入境隔離限制，在香港政商界對於對外通關的呼聲漸高。





香港特首李家超在今日（9月23日）下午宣布放寬四大香港入境檢疫要求，新政策將在下周一（9月26日）香港時間早上六時生效。



四大新政策 五大抗疫方針

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其中新政策包括： 政府將放寬入境檢疫至「0+3」，即不用再進行酒店隔離 ，但抵港後要接受3日家居檢疫。市民可以選擇回家或是自選酒店進行醫學隔離。





李家超表示，海外抵港人士抵港後要進行核酸檢測，檢測後不用再等結果， 「TEST AND GO」 而非 「TEST AND HOLD」。在檢測後，抵港人士可以以任何交通形式回家。





如結果呈陰性，可獲發黃碼，其間可外出，但不可進入食肆等表列出處所。





如在抵港第2天取得陰性檢測結果，將獲派藍碼，可出外用餐。





另外，李家超亦宣布 取消上機前檢測酸檢的要求，改為24小時的快測（RAT）取替。





同時， 未完成接種疫苗的香港居民亦可以登機回港 ，但非香港居民仍需要滿足接種要求或取得醫學豁免，才可登機。





惟港府表示回港後有關人士需要根據香港衛生要求接種，才能取得疫苗通行證，建議抵港者儘快接種。





另外，來港易及回港易不設限額 ，亦適用於在內地、澳門人士。





香港特首李家超認為是次放寬措施符合香港的五大抗疫方針：不躺平、減重症， 減死亡、保護高風險人士（一老一幼）、用高科學精準監察、平衝風險，經濟動力。





李家超在回應記者提問時，表示會否加快實行「0+0」必須要視乎香港整體情況，並必須考慮五大方針。





他期望每次推出新政策都能見其成效，才可作出調整。



完全取消隔離：「可與家人做更多事」

身在墨爾本的港人陳小姐表示，自2018年開始，就沒有回過香港，但在一年前因有家人生病，已想回港探望，但礙於香港一直要求7天酒店隔離，她認為浪費時間又浪費錢，因此一直沒有回港。





後來香港改為「3+4」，她認為可以接受，早已買了11月的機票回港。如今香港公布了「0+3」，她認為「其實分別並非十分大」，但因為她只想回港與家人多相聚，因此「0+3」也是讓她可早點可見到家人。





雖然陳小姐覺得香港開放速度偏慢，但她對香港縮短家居檢疫天數感突然，她個人意見是因新加坡「搶客」，香港政府感擔心，因此改變。她又指，現時改為「0+3」，她可能考慮回港後與家人去別的國家旅行，享受天倫之樂。





但她認為，如果可以完全取消隔離，她可以與家人做的事情會比較多。





她批評，香港開放邊境的政策太慢，「其他好多國家都已經完全不用隔離」。她認為，始終「0+3」還是有些不方便，會讓有些海外港人對回港有些卻步，希望香港可早日全面放寬邊境政策。



在澳港人：「0+3」仍然「爭咗啲嘢」

另一身在墨爾本的港人阿玲則指，即使變成「0+3」，她也不會計劃回港。她指，自己也十分想念香港的家人，但香港要求「3+4」，她不想支付酒店隔離費用，即使現在變成「0+3」，她覺得仍然是「爭咗啲嘢」。





她舉例指，不能去餐廳用膳，已少了好多與朋友相聚的機會，等同失去了回港探親的意義。





她批評香港開放邊境的速度太慢。但她無奈指「香港要跟大陸果套，又有咩辦法」。





阿玲強調，除非香港是完全不用任何隔離措施，否則她不會考慮回港。



目前，所有海外抵港旅客都須按照「3+4」要求，即進行3天酒店隔離，其後4天家居檢疫期間可以外出，但獲發「黃碼」不能出入高風險場所、並禁止在餐廳堂食。





受疫情影響，香港的經濟受到重創，香港財政司司長陳茂波在剛過去的星期日（9月18日）撰寫網誌表示，香港本年度的財政狀況將較預期差。估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元，將會是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄。



香港經濟受重創：「猶如孤島」

但商務及經濟發展局前局長馬時亨昨早在電台批評香港檢疫政策實施太久，相信放寬至「0+7」作用也不大。





他坦言，香港無條件「清零」，難與內地通關。又指，若不對外開放，猶如「在水中央，但遲早浸死」，形容「兩頭唔到岸」。





馬時亨指，香港現時猶如孤島，在海外國家逐步回復正常之際，香港仍停留原地，導致金融創科、教育醫護人才流失，新加坡趁機「搶走」不少業務、盛事及人才，形容「門關得愈耐」，被搶去優勢風險愈高，擔心日後恢復經濟就更加困難。





全國人大常委譚耀宗亦指，世界各地已開放邊境，本港不能太遲放寬，政府要平衡疫情管控和市民便利，同時要繼續與內地商討通關安排，首先希望可以擴大每天回內地的名額。



