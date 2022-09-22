香港、台灣「0+7」 防疫隔離政策「重大消息」

香港媒體引講述消息表示，港府最快將在下周公布最新檢疫隔離安排，有望在10月初實行「0+7」方案，即取消酒店隔離但需接受為期7天居家醫學監測。





另一方面，亦有報道指，港府將取消旅客來港上機前的核酸檢測，但抵港後仍須在機場接受核酸測試，結果呈陰性方可離開。





城大媒體與傳播系上月訪問1,042名20歲以上香港巿民，發現在「0+7」及「3+4」中，57.9%受訪人士會選擇「0+7」方案。若再將方案劃分為不同組合，最多人贊成完全取消隔離和醫學監察的「0+0」方案。





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本台已就此去信香港特區政府行政長官辦公室查詢，目前仍未獲任何回覆。





另外，港人另一旅遊勝地——台灣亦將調整防疫隔離政策。台灣衛福部今日（9月22日）在行政院會報告「邊境穩健解封，邁向正常生活」。行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述將分數階段實施有關目標。





第一階段是每週入境人次增加為6萬人次，「3+4」全程一人一室，取消機場唾液PCR、全面恢復免簽，今天公告後9月29日正式實施，藉以讓各行各業因應準備，部會進行措施調整轉換，





他表示，實施後將觀察一周的疫情變化，如果如預期研判都在掌握中，會在經過兩周預告後，預計10月13日正式實施「0+7」。





中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝亦透露，「0+7」預計最遲10月15日前上路，不過仍須再觀察一周國內疫情趨勢才可確定。

