【好消息】台灣9月12日開放入境旅遊予澳洲公民

當局表示，有關措施是為了兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要。





台灣中央流行疫情指揮中心指出，鑒於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，為平衡防疫工作、促進經濟及社會活動與國際交流之需要，經綜合評估，宣佈自今年9月12日起，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，恢復澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、歐洲與邦交國的公民免簽證到台待遇。



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不過，台灣當局仍未開放予香港及中國大陸的公民入境，假如身處澳洲而仍未是澳洲或以上國家公民的旅客則仍未可以免簽證入境台灣。





當局提醒旅客，有關邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化再作調整。並呼籲到台灣的旅客，必須遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」限制。



目前，台灣的中華航空及長榮航空均有提供來往雪梨及墨爾本至台北的航班服務。





記者於5日晚上分別到兩間航空公司的官網查詢 9 月 12 日往後的經濟艙來回機票，從墨爾本往台北，華航的票價約為2,700元，長榮的票價約為2,500元，至於雪梨往台北，華航的票價約為2,800元，長榮的票價則約為2,200元。

