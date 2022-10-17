習近平：人民至上生命至上 堅持動態清零取得重大積極成果

現年 69 歲的習近平，預料將在大會結束時再次獲支持連任國家主席的職位，令他成為自毛澤東後中國最有權勢的統治者。





北京經歷數天霧霾天氣後，來自中國全國各地的約 2,300 名代表在嚴密保安及藍天白雲的天氣下，齊集在天安門廣場西側的人民大會堂。





習近平發言不足兩小時，相較 2017 年全國代表大會上歷時 3.5 小時的講話為短。他在發言時形容，過去五年「極不尋常、極不平凡」。





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他說：「十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年。黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，就黨和國家事業發展作出重大戰略部署，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻復雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進。」





不過，習近平卻幾乎未有談及新冠病毒疫情，僅重申當局實施的嚴格疫情防控措施取得優秀成效。





習近平說：「特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。」



統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。 中國國家主席習近平

正當世界各地已經開始重開經濟活動、務求與新冠病毒共存，中國當地實施的「動態清零」政策令當地與世界其他地區出現顯著差異，亦令部份民眾非常不滿。





當地時間星期四，有人在北京北三環四通橋上，掛上了兩條白底紅字橫額，分別寫著「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」和「不要核酸要吃飯，不要封控要自由；不要謊言要尊嚴，不要文革要改革；不要領袖要選票，不做奴才做公民」。





習近平在講話中亦重申反對台灣獨立，該段發言為他贏得最響亮的掌聲。





他說：「面對『台獨』勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力。」



解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。 中國國家主席習近平

他續指：「我們堅持以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」





在同時，他亦提及香港的政治及社會環境。





習近平說：「面對香港局勢動盪變化，我們依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。」



收聽節目 【台灣問題】習近平在二十大強調決不承諾放棄使用武力 SBS Chinese 16/10/2022 05:16 Play

經濟方面，儘管中國正微調其「社會主義經濟體系」並促進「共享繁榮」習近平重申支持私營企業並將市場發揮其關鍵作用。





他亦呼籲強化軍隊，確保糧食及能源供應，保護供應鏈，提高應對災害的能力，並保護個人資料。





在習近平掌權的過去十年，中國政治狀況被批評越趨專制，以「共享繁榮」為名著重國家安全及中央集權，控制經濟、採取更具挑釁性的外交政策、加大軍事勢力，更採取越來越大的壓力以試圖控制目前以民主模式管治的台灣。





中國全國代表大會將在星期六（10 月 22 日）結束，屆時習近平將介紹其七人組成的「政治局常委」領導班子成員，其中包括由誰接替已完成兩屆任期的國務院總理李克強。





