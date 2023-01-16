【澳洲龍蝦獲北京解禁先兆？】西澳中國總領事訪龍蝦出口商

中國駐柏斯總領館網頁，刊登總領事龍定斌上星期二1月10日走訪西澳吉龍騰漁民合作有限公司（Geraldton Fishermen’s Co-operative）的消息。





在同一日，中國駐澳大使肖千在坎培拉舉行新聞發布會，表示中國對解決兩國之間的貿易爭端持開放態度。



總領事讚揚西澳龍蝦出口商

在總領館網頁發布的消息，總領事龍定斌表示，「2022年中澳雙方舉辦慶祝建交50週年系列活動，兩國關係呈現企穩向好勢頭。作為全澳最大的岩龍蝦出口商，吉龍騰公司多年來在推動中西澳漁業合作、增進人民友好中發揮了重要作用。」





他指出：「相信在各方共同努力下，中澳關係一定獲得更大發展，吉龍騰公司在兩國漁業合作方面發揮更大作用。」





消息並報道，「吉龍騰公司董事會主席巴叟、首席執行官麥特表示，中國多年來是澳洲，也是該公司最大的龍蝦出口目的地，2020年前吉龍騰公司97%左右的岩龍蝦出口中國。」





「過去兩年中，中澳關係發展遭遇挫折，對龍蝦出口造成打擊，這是公司不願看到的。」



澳洲龍蝦從台灣走私到大陸

隨著澳中兩國關係惡化，龍蝦是中國在 2020 年實施限製或徵收高額關稅的主要澳洲出口產品之一。





台灣有媒體報道，澳洲龍蝦進口到台灣的數量激增，在2020年北京禁止龍蝦輸入，進口台灣的澳洲龍蝦一年暴增約800多公噸。





報道指，澳洲活龍蝦被進口商購入後，多數的終點不在台灣，而是進到金門與馬祖，再與中國漁船交棒，走私運至廈門、福州等中國城市。





根據中國海關統計，在2019年，中國進口澳洲活龍蝦達到8,357公噸，總值達到5.2億美元（約7.4億澳元）。



澳洲煤炭下月恢復赴運中國

柏斯中領館網頁新聞稿表示，龍定斌總領事並在巴叟主席、麥特首席執行官等陪同下，參觀了吉龍騰公司弗里曼特爾（Fremantle）凍品生產加工廠，了解產品生產和銷售情況。





在西澳的吉龍騰漁民合作有限公司（Geraldton Fishermen's Co-op）是全澳最大的漁業合作社，也是全球最大的岩龍蝦出口商和加工商之一，出口的Brolos品牌岩龍蝦佔西澳商業出口的65%以上。



之前《華爾街日報》報道，廣東省的海關官員上星期四收到當地政府的通知，指他們可以清關澳洲的煤炭貨物。 中國有煤炭行業網站稱，第一批澳洲煤炭預計將於 2 月下旬運抵中國。





與此同時，中國商務部宣布，中國周五提高了 2023 年對澳大利亞羊毛的進口配額。從 40,203 噸提高到 42,213 噸，新配額符合澳洲亞與中國的自由貿易協定，與之前的增幅相似。 羊毛並未成為貿易制裁的目標。



澳洲羊毛進口中國配額增

去年11月，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）到印尼出席20國集團峰會期間，與中國國家主席習近平開會，到12月外長黃英賢聖誕前到訪北京，與中國外長王毅會面，是過去3年澳中兩國外長首次會面，都顯示澳中關係回暖。



中國駐澳大使肖千於上星期新聞發布會表示，澳洲和中國在日內瓦的貿易談判代表，已開始討論澳洲放棄向世貿組織，挑戰中國對大麥和葡萄酒的懲罰性關稅的可能性。





肖千稱此舉將是 「好主意」。

