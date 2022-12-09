【澳中關係】中國前駐澳大使：兩國對雙方內政不要走太遠

雪梨科技大學（UTS）澳中關係研究所（ACRI）在12月7日舉辦「澳中建交五十週年」主題線上研討會，兩國現任與前任大使都有在會上致辭，研討會上有回顧並討論兩國關係。





研討會由澳中關係研究所所長勞倫森（James Laurenceson）教授主持，與會者包括澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）、 澳首任駐華大使費思棻（Stephen FitzGerald AO）博士、中國駐澳大使肖千和前中國駐澳大使傅瑩。





在研討會的討論環節中，費思棻、傅瑩與勞倫森就兩國關係發表觀點，並回答與會人士與媒體的提問。



傅瑩指出，21世紀的前20年「見證中澳全面合作的起飛」，包括自由貿易協訂，以及愈來愈多中國學生和遊客往澳洲，且「兩國的相互依存關係在一定程度上，促進澳洲新一輪的經濟繁榮，和中國在全球供應鏈中的崛起」。





但她指，作為「互利共贏的領先範例」，兩國在面對地緣政治衝突、全球疫情、氣候變化、金融穩定等全球性挑戰時，雙邊夥伴關係「被嚴重削弱」。





傅瑩指「從更廣泛的角度來看，我們是否從一個長期和平、廣泛繁榮的時期，回到了一個分裂、對抗的世界？中國仍然致力於過去的和平發展和國際合作。中國無意強迫澳洲選擇與任何其他國家對抗。」





她指，中方「不同意大國之間劃分世界的想法」，兩國在面對全球新局面時，仍應「以長遠的眼光看待我們的關係」。





費思棻補充，若要「成功地平衡澳中關係」，必須要有公眾支持為基礎。





「我們的政府現在需要的是一項明確的政策，以改變和告知向澳洲人民發出的信息，並需要積極促進移民社區對我們社會的貢獻，強烈和持續地譴責歧視和種族主義，特別是與我們的華人社區有關的歧視和種族主義」。





外長黃英賢曾對中國新疆人權問題提出關切，傅瑩在研討會上的問答環節中，亦就此發表觀點，表示雙方都應對兩國內政「保持敏感性」。





她認為，澳洲對人權問題相當敏感，是因為「這根植於澳洲的歷史和自己的經驗」。





「我理解這一點。就像中國人對外國干涉非常敏感一樣，這也是植根於我們的歷史。我們（曾）是半殖民地，我們的歷史上有那種創傷。」





她指「我在澳洲的時候，確實關注過澳洲國內的人權問題和批評。但我……不認為我比澳洲人更了解如何管理他們的國家。」





當澳洲人對中國的國內事務感興趣時，我也理解。但如果澳洲認為他們有權利對中國指手畫腳……我認為，這是不恰當的。這是不受歡迎的。

她指出，兩國應對雙方的國內政治方面保有「足夠的敏感性，不要走得太遠」。





費思棻在回應有關台灣的提問，重申對「一個中國原則」的支持，並表示在不干擾與北京雙邊關係的情況下，澳洲是有可能與台灣進行持續交流對話。



在討論環節開始前，四位現任和前任大使於線上發表講話，回顧澳中兩國於1972年12月正式建交至今50年來的歷程，並就兩國關係的發展情況及未來發展方向發表觀點。





現任澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）首先致辭，回顧兩國從經濟合作取得成功，到國際關係方面出現摩擦，再到近期外交回暖的50年歷程，並引用外長黃英賢（Penny Wong）的話，稱「若雙方明智地處理分歧，發展雙邊關係不必與維護國家利益相衝突」。





傅關漢指「我們要做的是……在我們可以合作的地方進行合作，在必須為國家利益發聲時提出異議」。





「問題需要被認知和解決，如果可能的話，要有進展，但如果沒有的話，則要進行管理，使其不會有破壞性。」





中國駐澳大使肖千表示，兩國近幾年的緊張雙邊關係，不符合兩個國家的利益，但「在雙方共同努力下，已有良好的開端」。





肖千指「雙方同意繼續發展我們的全面戰略夥伴關係，我們同意推進建設性的合作，同意妥善處理分歧」。





「展望未來，中方願與澳方共同努力……本著相互尊重、互惠互利的精神，改善、維護和發展中澳關係」，他又指「（中方）準備與澳方一起，將兩國關係帶回正軌」，「兩國關係的回暖需要以公眾支持為基礎」。





其他的話題包括呼籲中方釋放澳籍人員成蕾、楊恆均，傅瑩對此表示 「希望兩國互相尊重對方的司法主權，並讓法律來處理」。





研討會亦有就國際秩序及氣候變化等問題進行討論。



