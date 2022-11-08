【雪梨有中國境外執法點？】聯邦警察高層答案「耐人尋味」

Highlights 北京已在全球建立多個警察海外「聯絡處」，據報，雪梨亦設有同類設施。

國際對有關設施的實際工作存疑，有人權組織指聯絡處正被用來針對在海外的異見人士。

聯邦警方回應國會有關提問時，表示並不擔心，因雪梨的「聯絡點」目並非處於活躍狀態。

人權組織Safeguard Defenders在上個月發布的一份報告指稱，中國當局已在全球80多個城市，建立了海外警察執法的行動處或聯絡點及有關網頁。





雖然中國一直強調，這些「聯絡處」是為海外中國公民服務，但Safeguard Defenders擔心，聯絡處正被用來針對在海外持不同政見者、或迫使對方返回中國面臨潛在的政治審判。





「有關服務站公開貼上海外派出所的標籤，並指他們正協助堅決打擊涉及海外華人的各種違法犯罪活動。」 人權組織Safeguard Defenders

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上個月，澳洲廣播公司亦透露，2018 年，中國溫州市公安部在有關系統的啓動儀式上，亦曾表示於雪梨亦有設立官方「聯絡處」。





2019年，有媒體亦透露服務系統在雪梨亦有開展行動，但當時並沒有引起澳洲方面的任何關注。





在堪培拉舉行的參議院評估聽證會上、而自由黨參議員帕特森昨日，亦再就有關消息向聯邦警方的官員進行詢問。





聯邦警察副署長麥卡尼則向國會委員會表示，他已知道有關ABC報導所指的內容，但他對所謂的「中國境外聯絡點」並不感到擔憂。





帕特森再次質問時，麥卡尼則回應指：





“我相信目前有關設施已不再活躍，不過，我仍不能說有關聯絡點過去是否曾經活躍。＂ 聯邦警察副署長麥卡尼

“我們就反外國干涉法所做的工作仍在進行，我亦並不打算在公開聽證會上詳細交代。”





澳洲溫州工商會的一位發言人曾告訴澳洲廣播公司表示，在雪梨的中國警方聯絡點已經關閉，但當記者聯繫中國溫州警方時，他們則指有關地點應該仍然活躍。





據澳洲新聞集團News.com.au的報導，大約四年前，已有人舉報稱，中國在世界各國正以「警察服務站」為名在海外執法。除了澳洲外，加拿大、德國和荷蘭當局正在調查，當地是否有中國海外警察局的指控。





加拿大皇家騎警正調查與外國警察執法有關的「犯罪活動」舉報。(Cole Burston/The Canadian Press via AP) Source: AAP / Cole Burston/AP



由於中國的警察熱線為110，所以亦有報導將有關舉報系統亦會被稱為「海外110」。據維基百科的資料顯示，「海外110」系統是中國各省市的公安局，為海外華僑華人提供包括警務協助、打擊涉僑犯罪活動、辦理證件及報告公民身份變化等一系列服務的平台。





但有報導指，這些海外執法點，涉嫌曾以被稱為「勸回國」的手段，參與「強制遣返」超過20萬海外公民到中國。





所謂的「勸回國」，是有「附帶懲罰」的一種關鍵手段，如果某人在中國的親屬不說服某人回國，據報，就有可能受到懲罰。





報導亦稱，當局會追查被通緝者的家人，並使用「恐嚇、騷擾、拘留或監禁」來迫使他們「自願返回。」



