美軍在澳部署可攜帶核彈頭轟炸機會否令澳洲成被襲對象？

同時，兩國亦合作將機場及燃料儲存嘅設施升級，包括B-52轟炸機的維修中心和停機坪，亦會改善當地嘅訓練區及住宿設施。分析認為今次部署是直接針對中國。





B-52轟炸機一直是美國空軍主要骨幹的一部分，該機擁有核武和常規武器的遠程攻擊能力。報道亦引述美國有關方面表示，在澳洲部署轟炸機是向敵人傳達強烈訊息，顯示美軍投射致命空中武器的能力。





報道又指，擴建工程預計耗資達1億元，預計2026年年底工程便會完成。不過，澳洲國防部則拒絕作出評論。 而根據美國智庫的分析員表示，B-52轟炸機的攻擊距離達到1.4萬公里，當外界越來越擔心中國對台動武的情況下，相信有關部署是美國對中國發出的警告訊號。





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澳洲國防協會執行董事詹姆斯（Neil James）證實，B-52 轟炸機將不獲准在澳洲內攜帶核武。 詹姆斯表示：『這六架B-52 轟炸機不太可能攜帶核武，因為若是這樣做，將需要對澳洲與美國及地區內鄰國之間的條約關係進行重大改革，同時，自前總理霍克在1980年代上任以來，B-52轟炸機一直都在澳洲進行訓練，而今次主要的改變，只是向這批B-52轟炸機提供更佳的服務。」





而在北京，中國外交部發言人趙立堅回應指，美澳有關做法，只會加劇地區局勢緊張，嚴重破壞地區的和平穩定，並可能引發地區內的軍備競賽。中方敦促有關方面摒棄陳舊的冷戰思維和狹隘的地緣政治觀，而多做一些有利於地區和平穩定同增強各方互信的事。





所以，在今集【大眾論壇】想問大家: 『你認為美軍在澳洲部署可攜帶核彈頭的B-52轟炸機會否令澳洲成為被襲擊的對象呢？』





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場



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