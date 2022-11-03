【那個國家最嚴重？】來澳旅客等待簽證時間超長

Australian visitor visa wait times revealed 新報告顯示，中國遊客需等四個月才能拿到簽證

與新冠疫情前的水平相比，來澳遊客人數大幅下降

新報告亦顯示，一些中國旅客足足等了四個月才獲得簽證。





不過，與 新冠疫情前的水平相比，來澳的遊客人數也大幅下降。





根據一份由內政部有關訪客簽證的報告顯示， 澳洲於 2021 年 11 月 1 日重新開放國際邊界後， 審批簽證延遲的情況比比皆是。報告還顯示申請來澳的遊客和商務遊客數量和來源地亦顯著發生了變化。





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該報告就 2022 年 4 月 1 日至 6 月 30 日之間處理簽證的時間。報告顯示百分之75 的旅遊簽證（600 和 676 類）申請平均要等59 日，比 2019 年只需16日的時間增長了 百分之269。





另外，在商務簽證（短期停留，456 類）和商務訪客（600 子類）的處理時間也增加到 15 天，而在新冠疫情前和澳洲在2020 年 3 月關閉國際邊境前的處理時間只需要 7 天。而雖然申請簽證的數量明顯下降了許多，但處理時間卻仍是出現嚴重延誤。



Around 75 per cent of tourist visas were processed in 59 calendar days. Source: SBS 報告指出，在2019 年4 月至 6 月期間約有 130 萬份旅遊簽證申請（包括旅遊和商務簽證），而今年同期只有 695,343 份。





內政部發言人在發給SBS 新聞部的一份聲明中說：『由於我們正處理一些積壓的舊申請， 所以處理時間將需要一些時間才能改善。』





該發言人又表示，該部門正改變一些政策，讓處理簽證的程序更為簡化。





該部門又表示，自 6 月 1 日以來，他們已經處理了近 280 萬份臨時和移民簽證申請，其中包括超過 150 萬名遊客、199,000 名學生和 43,000 份臨時技術簽證申請。





艾巴尼斯政府宣布將額外提供 3610 萬元僱用多達 500 人，為期 9 個月，以幫助解決簽證積壓的問題。到 9 月底，這些職位只有約百分之 20能夠聘請到職員。





從 5 月初開始，該部門亦額外招聘了 260 名員工來處理臨時和移民簽證，而之前專文負責處理旅行豁免的員工亦被安排去處理簽證。但目前尚不清楚員工人數的水平是否已恢復到疫情前的水平。





Some travellers wanting to visit Australia have waited months to get their visas approved. 前移民部秘書里茲維（Abul Rizvi）表示，相信最早要到下一份有關 7至 9 月的報告前，處理簽證的時間暫時不會恢復。





而某些國家公民的簽證申請所需的處理時間亦更長，今年 4 月至 6 月，有約百分之 75來自中國的旅遊簽證需要等 120 天才能完成。在 2019 年同期，大部分的申請只需 9天便可以處理完成。





該部門沒有解釋為什麼這些簽證需要這麼長的時間才能處理。





里茲維說，中國對新冠疫情的嚴格限制，包括大範圍的封鎖，可能會使處理簽證變得更加困難。他說，由於最近一項由九號台所做的調查報道揭露涉嫌與犯罪集團有關的簽證欺詐情況，相信令官員們可能對處理來自中國的簽證採取更加謹慎的態度。





里茲維表示，澳洲政府很可能意識到在中國以及其他國家有關的詐騙活動，所以可能因此而更加仔細地審查訪客的簽證。





The Australian Government may be scrutinising Chinese travellers more carefully. Source: AAP 在商務簽證方面，有約百分之 75的美國公民需要等 52 天才能獲得簽證，遠高於平均 15 天的時間。





但與去年 4 月至 6 月相比，處理簽證的時間經已有所改善，當時大多數旅遊簽證需要 160 天，而商務簽證則需要 342 天才能夠批出。





與疫情前的水平相比，包括遊客和商務旅客的抵澳人數，仍遠低於疫情前的水平。在 2021/22 年，約有 699,725 人前來澳洲旅遊，比 2018/19 年有 650 萬人低了 9 倍多。





而在來澳的旅客中，約有百分之 17是來自印度、百分之15 來自英國，另外有百分之12來自新加坡。





而在 2018/19 年，則有百分之17的旅客是來自中國、百分之11 來自美國，百分之10來自英國。現時，中國旅客只佔入境澳洲人數的百分之 2.3，而在2021/22 年只有 15,855 人來澳，但在三年前， 中國旅客人數為 100 萬。





The number of visitors to Australia has dropped dramatically. Source: SBS 不過，最近的數據顯示，旅遊業可能已開始復甦。因為今年 6 月便有 219,607 名旅客持有澳洲旅遊簽證，比 2019 年同期的 316,469 名遊客只是減少約 100,000 人。





從 2021 年 12 月 17 日（即邊境對一些完全接種疫苗的旅客重開的一周）到今年 10 月 14 日，持澳洲旅遊簽證的遊客人數增加了百分之 396。





在遊客簽證審批方面的來源國也發生了重大變化





在 2018/19 年新冠疫情出現之前，最大的遊客來源國是中國，一共有 856,110 份旅遊簽證申請，佔 520 萬獲批准的簽證約百分之 17，緊隨其後的是美國、英國、日本和馬來西亞。印度則以 250,874 個簽證排名第六。





但之後，中國的簽證申請數量急劇下降百分之 95%，至 2021/22 年只發出了 36,150 個簽證。印度的簽證數量保持穩定，為 190,605 份，使其成為最大的簽證申請國，佔 獲批的100 萬個旅遊簽證的百分之 19，其次是英國、新加坡、美國、馬來西亞和中國。



China was once the top country for the lodgement of visitor visas to Australia, but demand has dropped dramatically from tourists and business travellers. Source: SBS 儘管新加坡獲批的簽證數量從 2018/19 年的 208,480 份下降到 2021/22 年的 84,792 份，但其申請簽證數量卻由第八位上升至第三位。





里茲維說，由於中國、香港和日本對新冠疫情的嚴格限制措施，令澳大洲可能成為新加坡人的熱門旅遊目的地。





中國批准的 600 類旅遊簽證申請數量在2018/19 年時為 200,038個，而在2020/21 年和 2021/22 年，有關獲簽證的數量卻降至零。里茲維說，這些簽證通常是為旅行團而設，因此可能受到疫情缺乏中國旅客所影響。





Australia approved around 83 per cent of tourist visas between April-June this year but grant rates for Thailand were much lower, at just 66 per cent. Source: SBS 商務簽證批准率下降百分之 320







該報告亦指出，在商務簽證審批上亦有重大轉變。在 2018/19 年獲批的 504,782 個商務簽證中，中國排在首位， 一共獲批 82,026 份簽證（佔總數的 16%），其次是美國、英國、日本和印度。









事隔三年，中國已跌至第六位，僅獲批 8,198 個商務簽證。 2021/22 年獲批的商務簽證共 120,103 個。









現時排首位的國家是美國，佔 2021/22 年獲批商務簽證總數的百分之 11，然而，這個數字比 2018/19 年的數量下降了四倍。之後是新加坡、英國、印度和南韓。









與此同時，商務簽證600獲批的比率也有所下降。特別是中國的商務簽證批准比率， 亦從 2019 年 4 月至 6 月的佔百分之93下降到今年的百分之 83。





在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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