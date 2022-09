【你有資格申請嗎】甚麼是「數碼遊牧簽證」？

因為現時有不少國家向澳洲人和其他外國人簽發「數碼遊牧簽證」(Digital nomad visas),讓這種工作方式成為可能。





有哪些國家會簽發「數碼遊牧簽證」?



印尼在本月初宣布,允許持旅遊簽證 B211A 進入該國的旅客在逗留期間為外國公司工作而無需支付外國工人稅或工資稅。旅客將能夠延長原本的 60 日簽證期限,讓他們在印尼停留長達六個月。





Advertisement

印尼駐雪梨總領館移民專員馬吉德(Agus Abdul Majid)向 SBS 新聞證實,新條件已經正式生效。他表示,該國亦為這些數碼遊牧民族開發了一種名為「印尼第二家園簽證」(Indonesia Second Home Visa )的特殊簽證,允許這些人士在印尼遠程工作數年。





其實現時在世界其他許多地區也有類似的簽證,包括希臘、克羅地亞、巴西、巴拿馬、斯里蘭卡和阿拉伯聯合酋長國,這些地區都提供類似的簽證,但名稱卻有不同。大家可以在下面的英文列表中看到他們的簽證名稱和簽證期限。es, which all offer similar visas with different names. A list can be found below.



Source: SBS 據移民政策研究所(Migration Policy Institute)表示,自愛沙尼亞於 2019 年推出首個「數碼遊牧簽證」以來,至少有 25 個國家和地區包括歐洲、非洲、亞洲、拉丁美洲和加勒比地區均已推出了類似的簽證。





你是否先需要有一份工作才能夠申請呢?





「數碼遊牧簽證」通常不允許這些簽證人士在該國國內尋找工作,而只能在當地生活時為外國公司工作。唯一例外的是愛沙尼亞,只要這個人的主要目的仍然是遠程工作,它便會允許該名人士可以有限度在該國之內短暫工作。





同時,持證人亦須提供收入證明,而每個國家/地區的規定亦有不同。例如,在希臘,申請人必須證明他們的月收入為 3,500 歐元(約5,200 美元)。





誰可以申請這類簽證?



移民政策研究所的一份報告指,大部分「數碼遊牧簽證」是為那些在海外的公司工作的任何外國人而設,有些亦允許持證人是個體經營者、學生或自由職業者。





不過,亦有一些例外, 其中像Aruba 計劃, 則只是對美國國民申請, 而另一個名為 Cabo Verde 的計劃, 則只是讓說葡語的國家或西非國家、歐洲和北美經濟共同體中的國家的人士申請 。



Croatia's coastal town of Zadar is trying to attract remote workers. Credit: DENIS LOVROVIC/AFP via Getty Images 我還需要知道什麼?



一些國家甚至增加了額外的條件來吸引更多的申請人。這包括克羅地亞的紮達爾,它會為遠程工作者提供一一籃子的優惠,包括提供住宿和免費共享工作空間等等。





對於僱主而言,這些簽證計劃可以讓他們在海外有「常設」的員工和能夠為工人提供更靈活的工作安排,而不會引發額外的稅務和監管責任。





這些計劃聽起來很棒,但背後又有些甚麼問題?





移民政策研究所指出,目前尚不清楚這些簽證是否能夠滿足遠程工作者的所有需求,包括他們是否會獲得社會保障和有關稅務制度的問題。





研究所指出,新冠疫情亦加速了工作習慣的改變,而這亦讓政府有充分理由在其移民政策中引入更多靈活性來追上遠程工作正常化的需求。





研究所的報告亦指出:『能夠提供靈活工作安排的公司更能夠將自己與競爭對手區分開來,並從非傳統來源或地區吸引新的人才。』





『與此同時,可以為偏遠地區的工人提供具吸引力(且負擔得起的)工作和生活條件的國家或地區可以在競爭中站穩陣腳,以吸引對技能有大量需求的工人,並可能扭轉人口下降的趨勢。』





不過,新冠疫情仍在世界部分地區帶來嚴重破壞,而一些簽證計劃亦隨時可能會發生變化。例如格魯吉亞已經取消有關簽證。