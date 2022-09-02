【聯合國新疆人權報告】澳洲維吾爾族社區為何不敢發聲？

聯合國人權事務高級專員昨日發表的報告指，中國共產黨在新疆對維吾爾族和其他以伊斯蘭教徒為主的少數民族「嚴重侵犯人權」，可能構成危害人類罪。





報告指中國政府在當地的「反恐怖主義和去極端化」政策存在「深層問題」，包括概念模糊、監督和保障設施有限、官員有過大自由裁量權等。



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報告引用了一份可能是2019年的中國政府文件，當中有其中一間「職業培訓中心」的311名維吾爾族「學員」的名單，記錄他們的資訊及被移交至該中心的原因。





報告稱，該名單中「羅列了各種無害的移交理由」，甚至有人因為「必須完成配額」而被關押。「這些原因包括孩子太多、是『不安全的人』、在某些年份出生、有前科、戴面紗或留鬍子、申請了護照但沒出國等等。」





報告引述一位受訪者講述自身經歷：「我沒有被告知我為何在那裡、要待多久。我被要求認罪，但我不知道我應該認甚麼罪。」





另有117名曾被拘留人士向報告提到自己被拘留的原因，包括「曾經旅行或有外國關聯、試圖取消其中國公民身份、在鄰國擁有雙重身份、下載使用WhatsApp」等。



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回國探親被關押

2017年，當時已三年沒回中國的澳洲維族公民Harry（化名）懷著與家人團聚的憧憬落地成都，但讓他沒想到，自己即將面臨失去自由的「意外」經歷。





他向SBS普通話記者表示，自己在成都機場被當局當場控制並「在三個警察的管控中」被送上飛往烏魯木齊的航班，隨後被送入烏魯木齊一處拘留中心關押了近三個星期。





他數十人關在一起，「他們用鍊子鎖住我，用手銬銬住我......沒有足夠的地方睡覺，我們只能睡兩個小時，然後站起來換下一批人睡兩個小時。」





他每天被迫觀看長達六小時的「洗腦電視節目」。「主要關於共產黨的一些政策規定，以及『習近平是個好領導』。」





澳洲政府曾與中方交涉，要求就關押澳籍人員提供合理證據。 「他們就沒有甚麼可靠的證據，然後不得不讓我出去。」



英國廣播公司此前公佈的一張照片顯示維族女性正在「集體接受再教育」。 Source: BBC 重獲自由後，Harry終於可以和家人見面，但僅僅相處一個多星期後，他便被強制要求離境，還被禁止入境5年。





返澳後，他立即為家人申請了永居簽證，簽證早在2018年獲批，但他至今未能與家人團聚。





「按道理來說可以來的，但是他們來不了。因為16年10月我們（新疆）那邊法律制度有所改變，17年4月份開始，所有人的護照被公安部門收掉了。」





隨後他與其家人多次向有關部門反映，但迄今為止都未拿回護照。





對於這一切遭遇的根源，Harry至今都深感困惑，唯一能想到的原因就是自己入籍成為了澳洲公民。





「他們懷疑我和在國外的一些組織部門還有一些政治人物有關係。但說實話我也沒有甚麼關係，也沒甚麼政治觀念，我在（澳洲）這邊就是從事我自己的建築工作而已。」





Harry也曾積極尋求澳洲政府與官員的幫助，但表示「效果都不是很理想」。目前，內政部已幫他把家人永居簽證的入境激活有效期延長。對於家人護照被收繳，他表示會繼續與工黨政府交涉並尋求領事協助，並希望聯絡到外交部長黃英賢（Penny Wong）。



LISTEN TO 联合国报告称中共对维吾尔人的行为“可能构成危害人类罪”。大量维吾尔澳人对亲人满怀思念与担忧，但是什么让他们大多选择保持沉默？ SBS Chinese 02/09/2022 13:01 Play

「徹底漢化」

人權觀察（Human Rights Watch）中國部高級研究員王亞秋認為，中共扣留維族人出入境證件的主要目的是「不希望這些人能夠離開中國講述他們的故事」。





「如果這些人開始講述發生在他們身上的事情，那就是暴露了中國政府對他們的人權侵害。」





王亞秋向SBS普通話介紹，中國民間對維族人的歧視長期以來一直存在。「歧視是一直有的。維吾爾人在以漢人為主的體制裡要生存下去也很難，因為主體的語言和文化都不是你的文化。」





她表示，全世界都有國家遇到類似問題，並舉例澳洲的原住民群體。「一些西方國家政府對待非主體民族會更多考慮他們的人權問題，但在中國這一直是有問題的。」





她提及了2016年這一時間點，稱從那時起開始的「嚴厲打擊恐怖主義」導致維族人的待遇不斷惡化。





她承認中國存在「零星」的維族人暴力行為事件，例如2009年烏魯木齊七五事件、2013年天安門金水橋事件及2014年昆明火車站襲擊事件，但她認為規模「完全夠不上一種系統性的恐怖主義行為」，而當局因此對維吾爾人進行全面打壓，「完全上升到了另外一個層面」。





王亞秋認為，中國政府的根本目的是將維族人「徹底漢化」，這與打壓香港人權自由和近期聲稱統一後對台灣人進行「再教育」本質上是一樣的，即不讓他們「做自己」。





「（中共）想要維吾爾人不會講他自己的語言，不會遵循自己的宗教習俗及文化，讓他們變成非維吾爾人。」



人權觀察中國部高級研究員王亞秋接受SBS普通話節目採訪。 Source: SBS 剛剛卸任聯合國人權事務高級專員的巴切萊特（Michelle Bachelet），在今年5月訪華6日，期間到訪新疆。但由於「疫情防控原因」，她只能在「閉環」中出行。





王亞秋說：「我覺得這是非常令人失望的，她沒有和任何維吾爾人進行交流，只是去和中國政府高級領導人握握手。」





專員辦公室也表示，中方並不總是願意為新疆人權報告提供信息，且某些特定要求「沒有得到正式回應」。





據悉，最新發表的報告包含對曾經被拘留人士以及其他了解新疆8個不同拘留中心條件的人士的採訪。





連聯合國都難以自由獲取有關新疆維族人的資訊，王亞秋認為「做實地調查在中國變得越來越困難」。





她指出，其中國人權研究需要透過各種不同渠道獲取資料來源，例如通過程式設計（programming）來對中國政府存儲在網上的文件進行網頁抓取（web scraping），「這個也是我們做研究的一個主要途徑。」





此外，研究資料還來自衛星地圖、逃離中國的人士所帶出的一些證據材料，以及研究員通過多方調查與採訪後進行的綜合判斷。



保持沉默

透過不同途徑移居海外的維族人是人權組織的一大資料來源。但澳洲維吾爾族唐格里塔婦女協會（AUTWA）主席錢尼舍夫（Ramila Chanisheff）向SBS普通話表示，許多族人因擔心家人安全而選擇保持沉默。





Harry提及大約有17個維族澳人遇到了跟他類似的問題而與自己的家人遠隔重洋。錢尼舍夫稱，雖然無法確認這一數字，但「可以證實有澳洲人的家人在監獄或拘留營中受苦受難，或被中國政府軟禁」。





「而且我們只看到一個家庭得到團聚，即Sadam Abdusalam與他的妻子和兒子成功團聚了。」



可能還有人有所進展，但由於擔心留在中國其他家人的安全，他們可能選擇保持沉默。

錢尼舍夫稱巴切萊特在任期臨結束才發表報告是「懦弱的」，但對報告得以公之於眾表示歡迎，並指其為維族人在新疆受到的待遇提供了另一可信證據。





她說：「但現在我們需要採取行動。澳洲政府需要採取切實行動來制止這些危害人類罪，國際社會也需要有所行動。」





對於Harry和其他飽受親人離別之苦的維族澳人，錢尼舍夫表示正在努力確保這些家庭安全團聚。





「我們一直在與澳洲政府討論如何改進維吾爾人的簽證流程，並已向移民部長吉爾斯（Andrew Giles）介紹了這些案件。」



澳洲維吾爾族唐格里塔婦女協會主席錢尼舍夫。 Source: SBS 王亞秋也呼籲國際社會採取進一步措施，包括聯合國人權理事會介入調查，對中國官員進行製裁，以及對強迫勞動產品發佈禁令。





外長黃英賢就聯合國新疆人權報告發表 聲明 ，稱澳洲政府重視透明度和問責，敦促中方允許聯合國專家和其他獨立觀察員有意義且不受限制地進入新疆。





「澳洲希望所有國家都遵守其國際人權義務，我們與國際社會一道呼籲中國政府解決該報告中提出的擔憂。我們的心也與澳洲維吾爾族社區同在，我們承認他們為支持摯愛而勇敢發聲之舉所展現出的力量與決心。」



