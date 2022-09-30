【完全被忽視】在澳永居申請人抗議簽證審批時間激增

大約幾十名示威者，聚集在墨爾本聯邦廣場，帶同標語高叫口號抗議。





發起今次示威的偏遠地區永居簽證申請人巴特拉 (Brijesh Batra) 表示， 他與家人已經等待澳洲政府處理他的申請超過 14 個月。





原籍印度的巴特拉，目前在維州擔任技術工程師，他在特定偏遠地區生活工作兩年後，於2021年7月申請了887偏遠地區技術永居簽證，但至今仍未有任何回音，並且對同政府缺乏溝通，以及這種不確定性「感到越來越沮喪」。





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他說：「我們在日常生活中所作出的每一個決定，都是基於我們何時獲得永久居留權...... 我甚至不會去買一件小傢俱，因為我不知道甚麼時候可能需要收拾行李離開這個地方。」



The campaigners were calling for 887 visa holders to be prioritised. 巴特拉又表示，他感到被聯邦政府「完全忽視」，因為上個月內政部宣佈，將優先處理離岸的臨時技術、學生和訪客簽證申請，以協助解決澳洲勞工短缺問題。





他說：「當我們看到其他簽證（那些 189 獨立技術移民簽證）在 15 天內便獲批時，我感到很傷心，因為我的申請已經等了接近 15 個月。」





根據內政部的網站顯示，887 簽證的處理時間為 24 個月，正在審批 2020 年之前提交的申請。



另一位示威者伍先生，是商業創新投資移民申請人，同樣批評澳洲政府審批這類簽證時間太長。 Source: SBS / Yuki Yuen 除了887簽證外，亦有示威者抗議商業投資移民簽證 (888) 的審批時間，同樣比其他簽證長。





剛獲批 888 簽證的伍先生，專程來聲援目前等待同類簽證的人，他批評澳洲政府審批標準不公平。



我的簽證拖我太長，等了差不多30多個月。 伍先生

伍先生指，等待時間過長，變相令他們在澳洲一系列的投資有影響，大失預算。





他說：「我希望政府可以加快審批進度。」



抗議活動適逢移民工人中心（The Migrant Workers Centre）最新發表的一份新報告指，目前持有過橋簽證的移民人數，已從 2014 年的 60,795 人，增加到 2022 年的 333,357 人，激增六倍。





報告亦發現，自 2018 年年中處理申請的 10 個月以來，887 簽證的等待時間增加了一倍多。





移民工人中心總監昆克爾（Matt Kunkel）表示，在過去十年看到澳洲的簽證制度，是優先考慮以臨時簽證的移民，而他們之後發現申請永居的途徑非常狹窄，有些申請更已經被擱置了兩年至三年。





他指，887簽證申請人已「為澳洲社區作出非凡貢獻」，但沒有因此而獲得認可。亦批評政府幾乎沒有理由指這類簽證很難獲得批准。因為「申請永久居留權的人已經通過了安全審查」，亦已經測試了他們的技能，以及他們是否適合移民澳洲。



移民、公民及多元文化事務部長吉爾斯（Andrew Giles），在本月初舉行的就業和技能峰會之後宣佈，2022至 23 年的永居移民簽證數量，將從 160,000 個增加到 195,000 個。





政府亦將額外撥款 3,610 萬元，在未來 9 個月聘請 500 名員工，加快處理簽證申請。

