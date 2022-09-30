【完全被忽視】在澳永居申請人抗議簽證審批時間激增

大約幾十名示威者，聚集在墨爾本聯邦廣場，帶同標語高叫口號抗議。
發起今次示威的偏遠地區永居簽證申請人巴特拉 (Brijesh Batra) 表示， 他與家人已經等待澳洲政府處理他的申請超過 14 個月。
原籍印度的巴特拉，目前在維州擔任技術工程師，他在特定偏遠地區生活工作兩年後，於2021年7月申請了887偏遠地區技術永居簽證，但至今仍未有任何回音，並且對同政府缺乏溝通，以及這種不確定性「感到越來越沮喪」。
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他說：「我們在日常生活中所作出的每一個決定，都是基於我們何時獲得永久居留權...... 我甚至不會去買一件小傢俱，因為我不知道甚麼時候可能需要收拾行李離開這個地方。」
巴特拉又表示，他感到被聯邦政府「完全忽視」，因為上個月內政部宣佈，將優先處理離岸的臨時技術、學生和訪客簽證申請，以協助解決澳洲勞工短缺問題。
The campaigners were calling for 887 visa holders to be prioritised.
他說：「當我們看到其他簽證（那些 189 獨立技術移民簽證）在 15 天內便獲批時，我感到很傷心，因為我的申請已經等了接近 15 個月。」
根據內政部的網站顯示，887 簽證的處理時間為 24 個月，正在審批 2020 年之前提交的申請。
除了887簽證外，亦有示威者抗議商業投資移民簽證 (888) 的審批時間，同樣比其他簽證長。
另一位示威者伍先生，是商業創新投資移民申請人，同樣批評澳洲政府審批這類簽證時間太長。 Source: SBS / Yuki Yuen
剛獲批 888 簽證的伍先生，專程來聲援目前等待同類簽證的人，他批評澳洲政府審批標準不公平。
我的簽證拖我太長，等了差不多30多個月。伍先生
伍先生指，等待時間過長，變相令他們在澳洲一系列的投資有影響，大失預算。
他說：「我希望政府可以加快審批進度。」
抗議活動適逢移民工人中心（The Migrant Workers Centre）最新發表的一份新報告指，目前持有過橋簽證的移民人數，已從 2014 年的 60,795 人，增加到 2022 年的 333,357 人，激增六倍。
報告亦發現，自 2018 年年中處理申請的 10 個月以來，887 簽證的等待時間增加了一倍多。
移民工人中心總監昆克爾（Matt Kunkel）表示，在過去十年看到澳洲的簽證制度，是優先考慮以臨時簽證的移民，而他們之後發現申請永居的途徑非常狹窄，有些申請更已經被擱置了兩年至三年。
他指，887簽證申請人已「為澳洲社區作出非凡貢獻」，但沒有因此而獲得認可。亦批評政府幾乎沒有理由指這類簽證很難獲得批准。因為「申請永久居留權的人已經通過了安全審查」，亦已經測試了他們的技能，以及他們是否適合移民澳洲。
移民、公民及多元文化事務部長吉爾斯（Andrew Giles），在本月初舉行的就業和技能峰會之後宣佈，2022至 23 年的永居移民簽證數量，將從 160,000 個增加到 195,000 個。
政府亦將額外撥款 3,610 萬元，在未來 9 個月聘請 500 名員工，加快處理簽證申請。
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