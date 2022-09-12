【移民澳洲】內政部長暗示取消188C 移民律師：簽證提供資金人才

這項要求投資至少500萬元的188C簽證，被稱為「黃金簽證」，被批評為富裕華人提供快速移民澳洲的途徑。簽證要求被指寬鬆，對沒有年齡限制及語言要求。



內政部長：重大投資者簽證無太多好處

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內政部長歐妮爾昨日接受天空新聞台Sky News表示，重大投資者簽證計劃沒有太多好處。





她指出： 實際上，我們（澳洲人）平均每個人都在為此付出代價，因為這些人通常是在他們生命的相當晚階段，通常是在他們的商業生涯結束時來到澳洲，基本上是為了安定下來退休。」





歐尼爾說：「我看不出有很多理由保留（重大投資簽證）。」





她又表示，「我認為大多數澳洲人會很生氣，因為我們在這裡有一個簽證類別，可以有效地購買進入移民澳洲的途徑。」



重大投資者簽證SIV，自2012年推出以來，5大申請來源地以及5大獲批來源地。 Credit: Homes Affairs 移民律師黃逸卓就指出，其實重大投資者簽證188C,每年的名額大約400個，佔目前接收移民總額16萬，比例很小。





在目前各類簽證申請積壓的情況下，黃逸卓指出，每年的名額也未必能夠完全用盡。





SBS中文翻查內政部的網頁，顯示重大投資者類別（Significant Investor stream），90%的申請處理時間，達到23個月，有25%的申請，可以最快7個月審批。





對於重大投資者簽證，被形容是「買簽證來澳洲」，黃逸卓指出：「任何國家，例如英國美國，這些移民大國，一定有簽證作為經濟能力高、有錢人士的移民途徑，並非澳洲獨有。」



香港人申請188C簽證增加

他說，近年他處理來自香港的重大投資者申請也增加。





「尤其2017至2020年，增幅較大，近兩年就相對穩定。」





黃逸卓說，在疫情爆發後，經濟也受影響。他指出，據悉來自中國大陸的重大投資申請也減少，而來自香港、越南、馬來西亞等的申請就增加。





他指出，處理來自香港的重大投資者簽證申請，有資深專業人士、以及高級的行政人員，這些人士未必適合傳統技術移民。





雖然要累積500萬澳元身家，申請人通常會較為年長，但也會有年輕的申請人。





黃逸卓解釋，因為這個重大投資者簽證，資金來源可以是父母饋贈。





「例如有香港家族，累積一兩代，有投資物業的，就可以有這筆錢，所以申請人可以很年輕。」



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簽證投資規限曾收緊

黃逸卓指出，重大投資者簽證對申請人獲批後，資金在澳洲的投資規限，在2015年後，大幅收緊。





他說，簽證在2011年推出後，投資方面沒有監管，很多投資在地產市場，一度出現混亂。





「2015年後，修訂政策，申請人要將500萬元，交由基金經理協助，制定合規投資框架Complying Investment Framework，令投資可以穩健平均引入。」





黃逸卓表示，目前這項簽證的資金來源審查非常嚴謹，例如資金是10多年前開始累積，提供的證明文件就要追溯到10多年前。同時，內政部對資金來源界定非常仔細。





「訂明賭博贏來的就不可以，但就接受例如六合彩的博彩中獎。」





黃逸卓表示，相對於目前其他兩類投資移民簽證188A及188B，重大投資者簽證188C沒有年齡限制，同時要居住在澳洲的時間規定，相對寬鬆。





「188C簽證，3年後可以領取永居，而這3年，每年只要住滿40日，即總共住滿120日，對要領取簽證後仍要『兩邊走』的申請人，是較為有利。」



188C 簽證3年後可申請永居

至於有意見認為，重大投資者簽證188C應該取消，黃逸卓指出，估計一年最多幾十個來自香港的簽證批出，對比香港人在其他簽證幾千以上的批出，相對影響不大。





不過他認為，由於目前188C簽證的資金審查嚴謹，申請人的資金來源都是「乾淨」，而且也有申請人是資深專業人士及高層行政人員，一旦取消，會令澳洲失去獲得資金及人才的一個簽證。





黃逸卓有估計，即使聯邦政府檢討，也不會一刀切，立即撤銷簽證。





他指出，在2021年投資移民簽證修訂，取消1500萬元投資額的Premium Investor簽證188D，也是討論一段時間，簽證申請減少下，政府才決定取消。

