澳洲投資移民實施10年 逾7000中國人獲批「富豪簽證」

澳洲政府從2012年11月起推出類別188C的重大投資者簽證，即將滿10年。該簽證要求外國人至少投資500萬澳元，便可在澳洲居留5年，之後可申請類別888的永久居留簽證。





《澳大利亞人報》（The Australian）獲得的數據顯示，過去10年共有2370名中國國籍人士獲得這「黃金簽證」，並有超過5000名親屬作為副申請人獲批。當中有600人目前已經入籍澳洲。





報道形容該簽證是為中國人「度身定做」，因為成功透過重大投資簽證轉為永居的申請者有九成是中國國籍。





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報道亦指簽證審批較為寬鬆，因為沒有年齡限制、語言要求，每年只需要在澳洲逗留40日便可，而且至今無人經過品格測試和資金來源調查後被拒，只有23人被查出提供不實資訊。





SBS廣東話記者翻查內政部 網頁 ，發現188C簽證要符合最低的語言要求，即雅思4.5分，否則需要繳交更多申請費用。





有華人移民經紀的廣告稱，該簽證「既不要求赴澳經商，也不要求長期居住」，最適合「事業重心仍在中國的精英富豪們」，一旦獲批，子女即可在澳免費入讀中小學。



華人移民經紀形容重大投資者簽證是「富豪綠色通道」。 移民部長吉爾斯（Andrew Giles）作為反對黨時曾批評相關簽證是「只要你有錢，就可以買簽證來澳洲，把所有人撇在後面」。不過他至今未回應是否會對簽證作出更改。





曾經很多西方國家都有提供類似的黃金簽證，但因擔憂外國貪污官員和罪犯以此為避風港而逐漸廢除。澳洲是僅有的幾個仍在「賣簽證」、「賣護照」的西方國家之一。





曾經投資俄羅斯、促成全球《馬格尼茨基法案》的英國金融家布勞德（Bill Browder）表示，澳洲應該廢除相關簽證，否則會被其他法治國家遺棄。





「大部份獲得這簽證的人，都是那些你最不想讓他們在自己國家的定居的人。如果是合法移民，他們應該和所有人一樣獲得常規的工作許可。」

