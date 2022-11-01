【無辜辜被困】樂園慘變隔離營？

該度假村又表示，將立即關閉主題公園及周邊地區，包括購物街，直至另行通告，以遵守新冠防疫措施。





上海市政府在其官方微信帳號上表示，禁止訪客進出，園區內的所有遊客都需要等待檢測結果才能離開。





同時， 在 10 月 27 日之後曾經到過該公園的任何人士，都需要在三天內進行三次新冠病毒檢測。





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不過，據社交媒體用戶指，公園在昨天關閉期間，仍然繼續為困在園內的遊客提供遊樂設施服務。





上海迪士尼度假村的一位發言人表示，該度假村仍在“有限度營運”，而他們亦正按照中國衛生部門的指導方針所採取的措施。





該度假村於周六（29／10）曾經表示，已開始減少工作人員以遵守 新冠防疫措施。





上海在 10 月 30 日收到10宗本地傳播個案案例，所有病例均沒有症狀。





今次亦是上海迪士尼度假村繼在今年較早前，因上海封城期間關閉三個多月後再次需要因疫情關係而封閉。





去年 11 月，該園亦曾經在當局下令對所有遊客進行接觸者追踪測試後關閉了兩天，並令超過 30,000 名遊客被困在公園度假村內。





昨天在中國的微博平台上亦有流傳視頻顯示，遊客衝向公園大門，但大門已經被鎖上。





路透社無法核實視頻的真實性，上海迪士尼度假村亦沒有回應有關園内有多少遊客的查詢。





中國各地地方政府亦繼續採取突然和極端的措施，以減少一旦病例出現後發生傳播的任何可能性，以配合中國的「清零政策」。





位於北京的環球度假村早前亦因疫情關閉了五天後於昨天重新開放。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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