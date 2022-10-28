中國新冠措施阻團聚 澳華人長者「被逼」學用智能手機

對不少人來說，在 Facebook 上發布照片、在 WhatsApp上與家人聊天，或在智能手機上編輯照片已經生活的一部份，但對一些澳洲華人長者來說，仍然有相當困難，特別是在疫情期間。





澳洲華人服務社 (CASS) 了解到社區中的長者需要認識如何使用智能電話，開始提供免費培訓計劃，以幫助他們與親友保持聯繫。





該計劃由新州多元文化事務處（Multicultural NSW）資助，專為講普通話和廣東話的長者設計，課程會解答與技術相關的問題，並就使用智能手機和基本應用程序（包括 Medicare、Centrelink、Service NSW、Facebook 和微信）提供一對一的指導。





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華人服務社的Robin Chen向《SBS 中文》表示，課程以小組形式進行，每組最多六人，參加者大多需要與他們在中國大陸、新加坡和馬來西亞的海外朋友和家人保持聯繫。





隨著中國因新冠疫情而繼續限制國際旅行，與家人透過電話保持聯繫變得更重要。



Robin Chen表示，許多參加課程的人都想認識新科技，但無法從家人處得到足夠的支持。





「有些人需要保持線上聯繫……有些人是通過使用智能手機和探索不同應用程序的功能來得到樂趣。」





其他人則希望「在將照片發送到社交媒體之前，對照片進行編輯。」





Robin Chen指「他們還想探索一些新的社交媒體平台，如 Facebook，有些人以前從未使用過Facebook或WhatsApp。他們可能最近加入一個新的社交團體，並意識到每個人都在使用這些新的應用程序，令他們想了解更多。」



Smartphone training for seniors run by CASS is conducted in Cantonese and Mandarin. Source: Supplied / CASS 根據CASS指，免費課程在澳洲華人中（其中大多數是長者）很受歡迎，已有逾150人參加課程。





澳洲通信和媒體管理局（The Australian Communications and Media Authority）於2021年5月發布一份報告，發現長者在新冠疫情期間增加線上活動，「特別是在溝通和娛樂方面」。





報告指，雖然長者已經開始使用視象會議和觀看網上短片，但他們仍然對電子世界仍持謹慎態度。





報告指「大多數人仍然對技術變革感到不知所措，並且可能很大程度上沒有動力去了解更多。他們參與線上環境，似乎是出於認識（或實際）的必要性，而不是看到上網的好處或對這樣做有信心。」



在2020年年中，CASS開始在線上提供課程和服務，但許多長者不知道如何使用。





Robin Chen指，CASS希望開展有組織的活動，以幫助人們掌握所需的技能和知識。





計畫從雪梨南部的 Hurstville 和 Campsie 開展，將於10月底結束，Robin Chen指CASS正在尋找更多資金來繼續培訓。





她呼籲提供支授和更多資源，以繼續進行培訓計劃。





她指「我們確實有一些參與者問我，是否有一本課本，這樣他們就可以繼續學習，但我們認為這不足夠……對這個社群來說，重要的是參與和互動。」





「他們確實需要更多的鼓勵，信心，有人在他們身邊，並鼓勵他們繼續嘗試和探索——這才是最重要的。」



