【對華態度大插水】調查：近半澳人支持派軍捍衛台灣

雪梨大學美國研究中心（US Studies Centre, University of Sydney）委託 YouGov 在 9 月 5 至 9 日進行的一項網上調查顯示，美國及日本均分別有約三份一受訪者贊成派出當地軍隊應對相關危機。





澳洲總理艾巴尼斯與日本首相岸田文雄星期六（10 月 22 日）在珀斯會面。雙方同意分享更敏感的情報、深化軍事合作，並簽署了一項旨在對抗中國軍事崛起的安全協議。





此前，中國國家主席習近平在中共第二十次全國代表大會中表示，永不排除使用武力以達致「統一」台灣。





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YouGov 進行的調查訪問了 1,068 名澳洲人，當中問及：「如果中國攻打台灣，你是否支持澳洲以以下不同的方式作出回應？」





接近半數受訪者（46%）表示，贊成或強烈贊成澳洲應「派出軍隊協助美國捍衞台灣」，當中表示強烈贊成的比率為 18%。





同一條問題中，表示反對或強烈反對的比率有 25%，其中包括 9% 是回答強烈反對。



在日本進行的同一項調查中，1,015 名受訪者中有 35% 表示贊成或強烈贊成，另外有 29% 表示反對或強烈反對。





至於美國，在 1,066 名受訪者中，有 33% 受訪者表示贊成或強烈贊成派出美軍協助捍衛台灣，31% 表示反對或強烈反對。





假若中國「入侵」台灣，上述三個國家的受訪者均普遍支持一如應對俄羅斯入侵烏克蘭的行動一樣，以制裁的形式「在經濟上孤立」中國。有 61% 澳洲受訪者對此表示贊成。





同時，有過半數澳洲受訪者（53%）支持向台灣提供武器。但亦有 38% 受訪者認為澳洲不應採取任何回應。





與此同時，另一項由 YouGov-Cambridge Globalism Project 進行的調查顯示，25 個國家中有 20 個的民眾都普遍傾向親美多於親中。





自該項調查在 2019 年開始進行以來，中國在各國民眾的地位急劇下降。在部份國家，認為中國在世界上發揮了正面作用的受訪者比例下跌了多達一半。





過去四年，多國民眾對中國的態度均有所惡化。在波蘭，認為中國發揮積極作用的受訪者比例，由 46% 下滑至 24%；法國由 36% 下跌至 17%；德國由 30% 下跌至 13%；丹麥由 32% 大跌至 11%；意大利 41% 下跌至 24%；英國由 35% 下跌至 11%；印度由 44% 下跌至 23%；美國則由 27% 下跌至 18%。





至於澳洲，認為中國對全球有正面影響的受訪者比例，亦由 2019 年的約四成，下跌至最新的 17.8%，是其中一個下跌幅度最高的國家。



反之，美國的國際聲譽則不斷上升。





德國受訪者支持美國擔任領導大國的比例，由四年前的 43% 上升至 2022 年的 62%；英國的比率由 52% 上升至 67%。





在尼日利亞，多達 77% 民眾選擇美國作為全球第一大国，僅 15% 選擇中國；印度有 69% 受訪者選擇美國、9% 選擇中國；巴西有 59% 選擇美國、11% 選擇中國。





澳洲受訪者方面，則有超過七成受訪者選擇美國，僅不足一成選擇中國。





不過，在 12 個非西方國家中，有 9 個國家的民眾對中國的觀感亦有所上升。在墨西哥，對中國有正面觀感的受訪者比例由 2021 年的 50% 上升至 59%；埃及及沙特阿拉伯的比率亦分別由 47% 及 41%，上升至最新的 57%。同時，泰國、肯尼亞及尼日利亞亦有類似的上漲。



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