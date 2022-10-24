【聲援曼城中領館事件】墨爾本港人：如有同類事件冀澳洲企硬

今早（10月24日）將10時，有約6至7名澳洲維港的成員前往中國駐墨爾本領事館示威，他們是為了聲援早前在中國駐曼徹斯特總領事館被拖入總領事館範圍內並遭毆打的示威人士。





參與示威的「澳洲維港」成員，全身穿黑色衣服及戴上黑色口罩，及戴上墨鏡。





他們有人在身上貼有諷刺習近平的漫畫，手持英文標語「CCP is falling down... a bare leader」，及「共匪習亡」、「習屝蟈亡」、「天下圍習」。



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有人手持英語標語。 Credit: 澳洲維港提供 他們在中國駐墨爾本領事館外逗留約20分鐘，其間並沒有大使館職員前來與他們接觸，示威人士和平散去。





其中一名參與人「覆舟」（化名）向《SBS廣東話》表示，從其他報導中得知中國駐曼城領事館的事件，發生的其中一個衝突點是因示威者展示有關諷刺習近平的海報，領事館工作人員從領事館內走出、取走海報，引起在場集會人士不滿、上前試圖阻止，雙方爆發衝突。





而在中國駐墨爾本領事館的示威活動，「覆舟」特意展示同一幅漫畫，以測試澳洲中國領事館的職員是否會有一樣的反應，但最後並沒有任何領事館的職員前來接觸他們。



有人在身上貼有諷刺習近平的漫畫。 Credit: 澳洲維港提供 「覆舟」坦言，對領事館沒有回應感失望。但他指，在示威活動進行期間，路邊經過的汽車不時有人在車裡向他們伸出大拇指，或響鞍以向他們表示支持。





「覆舟」認為，覺得中國駐曼城領事館的事件很有象徵性，反映連中國領事館的職員都沒有理解到世界的文明，並把事實扭曲，說是示威人士主動走入領事館範圍，但真相其實都被在場人士攝錄下。續指，情況就如現在世界各國都都見到中國的所作所為，但中國仍然「自說自話」。





他認為，在二十大會議舉行後，反映中國有倒退回文革年代的傾向，情況不容樂觀。「覆舟」形容，「中國連微小的反對聲音亦容不下」。





他指 ，中國的價值觀明顯與西方國家有分歧，認為西方國家對抗中國「無可避免」，態度必須強硬。他舉例指，如中國駐曼城領事館的事件中，英國應該把涉事的中國領事館職員驅逐。





他補充，他取化名為「覆舟」，是想聲援中國男子彭立發（網名彭載舟）。彭立發在二十大會議舉行3天前，獨自一人在北京四通橋上拉橫幅，指稱中共領導人習近平為「獨裁國賊」。彭立發現時下落不明。



期間並沒有大使館職員前來與示威人士接觸。 Credit: 澳洲維港提供 另一名在是次示威活動中負責攝影的人士，亦因相同理念自稱為「覆舟」。





她表示，攝影的安排是為了安全的考慮。如在中國駐曼城領事館事件發生期間，幸好有傳媒在旁一直紀錄，才令真相向外界展現。





另外，「覆舟」每拍到一張照片，都會立即把照片傳給其他人，以保留實時照片。「假若發生任何事都有證據。」





而決定「快閃」示威活動，也是基於安全考慮。她指，擔心如先大肆張揚行動，會有人來「踩埸」破壞。





「覆舟」表示，雖然他們不能每次都進行大型的示威活動，但即使是小型的活動，亦是會有其他人會知道，例如是次馬路上向他們表示支持的司機。





「覆舟」指，即使多一個人知道共產黨的惡行，「確實是又多一個人」。她慨嘆，在香港反對聲音已被打壓得很厲害；在澳洲，即使只是一個小型示威，但也是一次「發聲」(Expression) 的機會。





她並希望，如在澳洲發生如中國駐曼城領事館的事件，她希望澳洲政府可以「企硬」、對涉事者作出譴責，不應包庇。





SBS中文曾於上周四（10月20日）聯絡位於坎培拉的中國駐澳洲聯邦大使館，就英國曼徹斯特總領事館的事件尋求回應，並查詢中國駐澳外交人員一般如何處理使館機構門外舉行的示威集會，至今仍未獲得回覆。



在英國時間周日（10月16日）下午，一批港人在中國駐曼城領事館外集會，進行對中國國家主席習近平的示威活動，期間有示威者聲稱從外被拖入總領事館範圍內並遭毆打。





中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原後在接受英國天空新聞訪問時表示，襲擊示威者 Bob Chan 是「我的責任」，因「我們都必須維護我們國家、我們人民的尊嚴。」





而英國外交部在當地時間星期二（10月18日）證實，已召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。



