中國駐曼城總領事：扯下示威者的頭髮「是我的責任」

中國駐曼徹斯特總領事館日前有示威者聲稱從外被拖入總領事館範圍內並遭毆打。總領事鄭曦原在接受英國媒體訪問時表示，示威者當時出示侮辱中國國家主席習近平的圖片，故「有責任」扯下示威者的頭髮。

Britain China Protest

In this Handout provided by Matthew Leung, Hong Kong protester Bob Chan scuffles with people who are trying to drag him into the Chinese consulate in Manchester, England, Sunday Oct. 16, 2022. Bob Chan said he and others were holding a peaceful antigovernment protest outside the consulate on Sunday when masked men came out, tore down the protesters’ banners and dragged him inside the buildings gates. Source: AAP / Matthew Leung/The Chaser News/AP

此前，被拉入總領事館範圍內並被毆打的香港示威者 Bob Chan 日前接受傳媒訪問時表示，擔心自己的人身安全。

而英國執政保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）則在英國國會上利用議會特權聲稱，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原（Zheng Xiyuan）當時完全看到並且很可能參與襲擊示威者的事件。

朝野兩黨均有成員批評英國政府就今次事件的有限度回應。英國外交部在當地時間星期二（18 日）證實，已召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。

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中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原在接受英國天空新聞訪問時表示，襲擊 Bob Chan 是「我的責任」。
他說：「他侮辱我的國家、我的領導人。這是我的責任。」

主持人質問：「（你的責任是）扯他的頭髮？」

他答：「是的。我認為任何外交官遇到如此的行為，我們都必須維護我們國家、我們人民的尊嚴。」
我認為那是一個緊急情況。那個人威脅我的同事的生命，我們正試圖控制情況。我試圖將他和我的同事們分開，這是一個非常關鍵的時刻。
中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原
中國外交部發言人汪文斌在星期二的例行記者會上表示，是「滋擾份子」非法進入中國駐曼城總領事館，造成中方人員受傷，並威脅中方館舍安全。

他強調，中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。
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但示威者 Bob Chan 則表示，自己當時在總領事館門外進行和平示威，又指示威者事前已取得警方批准在公共行人路上展示示威標語。

他表示，自己被拖行到總領事館範圍時曾嘗試捉緊圍欄，但「未能堅持太久」。

他透過傳譯人員表示：「當你通過大閘，甚麼事都可以發生。我以為我會被拳打致死。」

他續指，他仍然感到傷口的痛楚，又形容施襲者扯他的頭髮是「野蠻的」行為。
我對這次無端襲擊感到震驚。我從沒想自己在英國會遇上這些事。
由香港移居英國的示威者 Bob Chan
不過，鄭曦原卻否認有襲擊示威者，反指是示威者向總領事館人員施襲。他說：「我沒有拳打任何人。我沒有容許我的人（職員）拳打任何人。事實是，所謂的示威者襲擊我的人。」

而當被問及為何一場和平集會會演變成暴力事件，鄭曦原聲稱，是緣於在總領事館門外展示的「粗鄙橫額」。

他說：「我認為今次事件最嚴重的原因，是由於他們使用非常粗鄙的橫額，當中使用非常粗鄙及不可接受的字眼。所有人都不會接受這種字句。」
在我的大閘附近放置這些橫額並不恰當。我曾經非常有禮貌地建議他們拿走，但遭到拒絕。
中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原
鄭曦原在一份致函大曼徹斯特警方的信件中聲稱，其中一名示威者曾經用手叉著一名總領事館職員的頸部，並且拒絕放手。他對警方沒有採取更多行動提供協助，感到「失望」。

他說：「我當時受到示威者襲擊，我的同事亦受到襲擊。我們沒有得到警方的任何保護，所以我們要自行保護自己。」

英國反對黨外交事務發言人拉米（David Lammy）批評政府就今次事件的回應「軟弱」，認為英國外相應以「最強烈的措辭」指責中國政府，並重申英國街頭不容忍任何鎮壓和平示威的行徑。

他又指，總領事館方面必須交出閉路電視片段，讓大曼徹斯特警方能調查事件。他說：「如果警方發現有任何總領事館官員向示威者施襲，他們必須被逐出英國。」
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Published 20 October 2022 at 5:55pm
Source: SBS