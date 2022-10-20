中國駐曼城總領事：扯下示威者的頭髮「是我的責任」

此前，被拉入總領事館範圍內並被毆打的香港示威者 Bob Chan 日前接受傳媒訪問時表示，擔心自己的人身安全。





而英國執政保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）則在英國國會上利用議會特權聲稱，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原（Zheng Xiyuan）當時完全看到並且很可能參與襲擊示威者的事件。





朝野兩黨均有成員批評英國政府就今次事件的有限度回應。英國外交部在當地時間星期二（18 日）證實，已召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。





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中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原在接受英國天空新聞訪問時表示，襲擊 Bob Chan 是「我的責任」。



他說：「他侮辱我的國家、我的領導人。這是我的責任。」





主持人質問：「（你的責任是）扯他的頭髮？」





他答：「是的。我認為任何外交官遇到如此的行為，我們都必須維護我們國家、我們人民的尊嚴。」



我認為那是一個緊急情況。那個人威脅我的同事的生命，我們正試圖控制情況。我試圖將他和我的同事們分開，這是一個非常關鍵的時刻。 中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原

中國外交部發言人汪文斌在星期二的例行記者會上表示，是「滋擾份子」非法進入中國駐曼城總領事館，造成中方人員受傷，並威脅中方館舍安全。





他強調，中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。



但示威者 Bob Chan 則表示，自己當時在總領事館門外進行和平示威，又指示威者事前已取得警方批准在公共行人路上展示示威標語。





他表示，自己被拖行到總領事館範圍時曾嘗試捉緊圍欄，但「未能堅持太久」。





他透過傳譯人員表示：「當你通過大閘，甚麼事都可以發生。我以為我會被拳打致死。」





他續指，他仍然感到傷口的痛楚，又形容施襲者扯他的頭髮是「野蠻的」行為。



我對這次無端襲擊感到震驚。我從沒想自己在英國會遇上這些事。 由香港移居英國的示威者 Bob Chan

不過，鄭曦原卻否認有襲擊示威者，反指是示威者向總領事館人員施襲。他說：「我沒有拳打任何人。我沒有容許我的人（職員）拳打任何人。事實是，所謂的示威者襲擊我的人。」





而當被問及為何一場和平集會會演變成暴力事件，鄭曦原聲稱，是緣於在總領事館門外展示的「粗鄙橫額」。





他說：「我認為今次事件最嚴重的原因，是由於他們使用非常粗鄙的橫額，當中使用非常粗鄙及不可接受的字眼。所有人都不會接受這種字句。」



在我的大閘附近放置這些橫額並不恰當。我曾經非常有禮貌地建議他們拿走，但遭到拒絕。 中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原

鄭曦原在一份致函大曼徹斯特警方的信件中聲稱，其中一名示威者曾經用手叉著一名總領事館職員的頸部，並且拒絕放手。他對警方沒有採取更多行動提供協助，感到「失望」。





他說：「我當時受到示威者襲擊，我的同事亦受到襲擊。我們沒有得到警方的任何保護，所以我們要自行保護自己。」





英國反對黨外交事務發言人拉米（David Lammy）批評政府就今次事件的回應「軟弱」，認為英國外相應以「最強烈的措辭」指責中國政府，並重申英國街頭不容忍任何鎮壓和平示威的行徑。





他又指，總領事館方面必須交出閉路電視片段，讓大曼徹斯特警方能調查事件。他說：「如果警方發現有任何總領事館官員向示威者施襲，他們必須被逐出英國。」





