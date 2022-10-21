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報告：中國愈多網紅用境外社交平台「大外宣」唱好新疆

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澳洲戰略政策研究所發表報告指，北京當局以境外社交媒體進行「大外宣」。 Credit: ASPI

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Published 21 October 2022 at 11:52am, updated 2 hours ago at 12:03pm
By Ivan Leung, Koma Cheng
Source: SBS

一份最新的報告發現，中國政府正以社交媒體的宣傳，主動來改善外國人對新疆的印象。

Published 21 October 2022 at 11:52am, updated 2 hours ago at 12:03pm
By Ivan Leung, Koma Cheng
Source: SBS
澳洲戰略政策研究所（ASPI）昨日（10月20日）發表名為《前線的影響者：中國宣傳的新面孔》（Frontier influencers: the new face of China’s propaganda）的
報告
，指中國政府利用境外社交平台「唱好新疆」。

報告對視頻社交平台YouTube上的18個帳戶總共超過1741條影片進行了調查，發現這些由少數民族「網紅」來製作和發佈的內容從2018年底出現，翌年開始增多，並在2020至2021年隨著外國關注新疆人權問題而暴增。

報告以一個名為「安妮古麗」的YouTube
帳戶
為例子，指其運營者是一位獲得官媒報道和嘉獎的名為古麗·阿布都許庫（Guli Abdushukur）的維族年輕女子，而她很多影片都是先在中國的社交平台如今日頭條、抖音、Bilibili發佈後，再發佈在中國境內無法正常瀏覽的YouTube網站上。
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「安妮古麗」的影片截圖。 Credit: YouTube
報告作者之一的研究員達莉婭（Daria Impiombato）說：「這種宣傳方式比大家以往習慣的宣傳更具迷惑性，因為它較難被發現是一種政府的宣傳，更可能影響到那些平時對中國不甚了解的觀眾。」

報告雖然沒直接聯絡那些製作及發佈影片的人士，但發現那些帳戶所關聯的企業和機構都和中國政府有關。達莉婭呼籲，社交平台應該將相關的帳戶標記，讓網民知道他們是和政府機構有關聯。

此外，報告統計，影片內容約89%是一些飲飲食食的日常生活，有8%歸類為軟性宣傳，只有3%是明確地呼應當局的新疆政策或立場。

澳洲的新疆問題專家Michael Clarke向SBS新聞表示，報告發現的這些情況其實已經存在了好幾年。
以生活方式的視角作為焦點，比如烹飪、美食或者旅遊，是一種潛移默化地傳達政府資訊的特殊方式。
報告指，那些影片很多是在一些生活化的場景中正面評價當地的政策，比如說當局的「鄉村振興」戰略、促進偏遠地區經濟和現代化的措施。

古麗有一條去年發佈影片是其透過Zoom網絡會議平台接受官媒和外媒記者的採訪，批駁外界提出的包括新疆棉的人權問題，以「捍衛美麗的家鄉新疆」。
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報告發現一些影片片尾直接提及了相關政府部門。 Credit: 中國網
據報告統計，在YouTube平台訂閱人數超過2000人的這類帳戶，並不限於新疆，還涉及西藏、內蒙古、雲南、湖南等地區，介紹藏族、蒙古族、滿族、侗族、俄羅斯族等少數民族的生活。

不過，澳洲的維吾爾族維權人士沙瓦（Nurgul Sawut）提醒網民，應該以多個渠道的消息來源來了解當地的真實情況。「我希望澳洲公眾能夠思惟開放、目光長遠，和我這樣的真正的社區成員進行交流，來獲取更真實和更準確的資訊。」

報告建議，除非北京當局允許外國在中國的社交平台作出同樣的宣傳服務，否則這些社交平台不應該允許中方進行宣傳，更不能給他們用這些內容來營利。
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