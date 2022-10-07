【錢作怪？】聯合國投票否決討論新疆人權 多國怕失中資拒支持

由47個國家成員組成的聯合國理事會中有很多發展中國家，他們因害怕提及中國投資，而不願意公開挑戰中國。





經過北京大力游說，聯合國人權理事會投票反對為新疆出現普遍存在的侵犯人權問題進行辯論， 對西方國家而言，這是一個沉重的挫折。





上個月，美國及其盟國向聯合國最高人權機構提交了一項針對中國新疆人權問題草案的動議，要求至少要討論新疆人權問題。





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此舉是在前聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發佈了她拖延已久的新疆報告之後提出的，其中提到了中國可能在最西部地區對維吾爾族人和其他穆斯林少數民族干犯的危害人類罪。





西方國家認為，只要簡單地談論研究結果，其他國家就不會阻止將新疆人權問題列入議程。





最後，在日內瓦由 47 個成員國組成的理事會，以 19 票對 17 票，反對為新疆人權問題舉行辯論，當中有 11 個國家投了棄權票。





此次失敗（19 票反對、17 票支持、11 票棄權）是理事會 16 年來第二次有動議被否決， 外界視之為對問責制和西方道德權威的挫折。





美國、加拿大和英國是呼籲該動議的國家之一。





中國外交部發言人華春瑩在推特上寫道：「這是發展中國家的勝利，也是真理和正義的勝利。」





世界維吾爾族代表大會主席伊薩（Dolkun Isa）的母親死於集中營，兩個兄弟失踪，他說：「這是一場災難。這真的很令人失望。」





卡塔爾、印尼和巴基斯坦都拒絕了這項動議，他補充說：「我們永遠不會放棄，但我們對穆斯林國家的決定感到非常失望。」





國際特赦組織稱這次投票是可笑的，而人權觀察 (HRW) 則表示投票結果背叛了受虐待的受害者。





美國駐該委員會大使泰勒（Michele Taylor）在推特上寫道：「美國譴責今天投票阻止討論新疆問題的國家。」



中國：西方陰謀失敗

投票反對辯論的國家是玻利維亞、喀麥隆、中國、古巴、厄立特里亞、加蓬、印度尼西亞、科特迪瓦、哈薩克斯坦、毛里塔尼亞、納米比亞、尼泊爾、巴基斯坦、卡塔爾、塞內加爾、蘇丹、阿拉伯聯合酋長國、烏茲別克斯坦和委內瑞拉。





棄權的有阿根廷、亞美尼亞、貝寧、巴西、岡比亞、印度、利比亞、馬拉維、馬來西亞、墨西哥和烏克蘭。





中國外交部發言人在一份聲明中說，美國和一些西方國家利用新疆「造謠生事，打著人權幌子搞政治操弄，企圖抹黑中國形象」。





「美國和一些西方國家的陰謀再次失敗。」





「涉疆問題根本不是人權問題，而是反恐、去極端化和反分裂問題。」





該草案由美國、澳洲、加拿大、法國、德國、挪威、瑞典和土耳其等國提出。





一位西方外交官強調，無論結果如何，將新疆置於鎂光燈下的「第一目標已經實現」。



人權報告指中國在新疆干犯危害人類罪

巴切萊特的報告發現，中國共產黨在新疆歧視、拘留維吾爾族和其他以伊斯蘭教徒為主的少數民族，「嚴重侵犯人權」，可能構成危害人類罪。





報告指出，新疆普遍存在酷刑、任意拘留以及侵犯宗教和生育權利的指控是「可信」的。





報告令聯合國承認了長期存在的指控，即中國拘留了超過一百萬維吾爾族人，和其他穆斯林人，並強行對婦女進行絕育手術。





北京強烈否認這些指控，堅稱是在該地區開設職業培訓中心以打擊極端主義。





國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）表示，週四的投票將委員會置於「無視聯合國自己的人權辦公室的調查結果的荒謬地位」。





國際人權服務組織的中國倡導者戴維（Raphael Viana David）說：「理事會成員今天發出了一個可怕的信息：『中國至今仍不可觸碰。』」





指責穆斯林國家的立場「可恥」

國際人權服務社執行主任林奇（Phil Lynch）表示：「穆斯林國家壓倒性地不支持聯合國進行關於侵犯維吾爾族人權利的討論，是『可恥的』。」





印尼大使拉德亞德（Febrian Ruddyard）表示：「 作為世界上最大的穆斯林國家和充滿活力的民主國家，我們不能對穆斯林兄弟姊妹的困境視而不見。」





但是，由於中國不同意，因此印尼在會上投下反對票。 而卡塔爾亦表達了類似說法。





觀察人士表示，中國在非洲進行大規模基礎設施投資，成為非洲主要債權人，最終， 13個國家中，只有索馬里投了贊成票。







