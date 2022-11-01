不滿美國在北領地部署 B-52 轟炸機 中國：或會引發軍備競賽

雖然 B-52 早於上世紀 50 年代中便服役，但至今仍然是美國空軍極為重要的戰略武器。它可以攜帶常規和核武。





澳洲國防部不肯對這項報道置評，但總理艾巴尼斯則博表示，澳洲「不時」會和美國聯盟的朋友進行溝通。





其實自奧巴馬執政時代開始，數千名美國海軍陸戰隊隊員每年會在北領地論題部署，美澳兩軍也會作聯合軍事演習。





Advertisement

不過，北京外交部發言人趙立堅在昨日 (星期一) 的例行記者會上，當被問及美軍 B-52 轟炸機部署澳洲一事作出炮轟，表示，任何國家之間的防務和安全合作，都應有利於地區和平穩定，並不針對第三方或損壞第三方利益。



美澳有關做法會加劇地區局勢緊張，嚴重破壞地區和平穩定，可能引發地區軍備競賽...中方敦促有關方面摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，多做有利於地區和平穩定、有利於增強各方互信的事。 趙立堅

詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

