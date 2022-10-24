習近平連任總書記 分析：習想終身掌權

中國國家主席習近平作為世界第二大經濟體的領導人，正在擴大他的統治勢力，以確保連任國家主席，使他的黨政軍領導職務同步進入第3個5年任期。





他是自 1949 年毛澤東建立中華人民共和國以來，最有權勢的領導人。





69歲的習近平已經超過非正式退休年齡，但他可望在2023年3月的中國全國人大會議上連任國家主席。





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有分析人士認為，習近平的目標是終身掌權，並繼續與西方進行強硬對抗。





香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指，新一屆中央政治局常務委員名單都是習近平的心腹班底。





高敬文表示，這班常務委員都持單一立場。他們都是習近平的人。黨內只由一個派系主導，即習近平派。所有這些常務委員會都與習近平合作過，他們是由習近平提拔的，領導層中沒有其他派系代表。





高敬文指，至少在過去有不同派系互相爭鬥，他們正在互相監察。以前黨內比較多元化，但現在不是這樣。當多元化減少，辯論減少，權力更集中。最高領導人可能傾向於少聽別人的意見並犯錯誤。





全球戰略顧問維琴齊諾（Marco Vicenzino）向半島電視台（Al Jazeera）表示，認為只要習近平一日未死，可能都會掌權。





維琴齊諾指習近平基本上鞏固所有主要的權力，無論是政治、外交、軍事，他幾乎沒有任何反對派或黨內人士可以在現階段挑戰他。





維琴齊諾認為，習近平可能有第3個任期，但不要低估他的能力，甚至可能會有第四次。只要習近平仍然在世，只要他想，就會繼續掌權。





他又認為中國權力的集中將產生全球影響。他指，中國在40年內基本已成為世界第二大經濟體，中國已是世界的生產線，而他認為習近平想創造一個以中國為中心，更加多極化的世界，他指，在拉丁美洲和非洲的部份地區，中國已成為當中很多國家的主要貿易夥伴。





習近平早前在今次中共20大，代表第19屆中央委員會進行報告時亦提到，會堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力。





有份撰寫《習近平：世界上最有權勢的人》(Xi: A Study in Power)一書的德國記者奧斯特(Stefan Aust) 在接受半島電視台訪問時就表示，如果習近平選擇攻打台灣，可能會導致世界上最大的經濟危機。





奧斯特指，如果中國真的入侵台灣，德國會對中國和在德國的中國公司實施制裁。所以關於入侵台灣或對台灣採取軍事行動的言論，會阻止很多人或其他國家與中國合作。





現在全世界都在關注習近平的再次執政將如何影響中國經濟和國家在全球舞台上的地位。

