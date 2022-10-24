【無心定專登？】胡錦濤為何「被請離場」？

要點 中國前國家主席胡錦濤出乎意料地被護送離開中共二十大會議閉幕式。

官媒稱他離開「休息一會」，但外界有評論認為事件是有陰謀。

在中共二十大閉幕式當天，多間外國傳媒均拍攝到，前國家主席胡錦濤被一名助手，從現任國家主席習近平旁邊的座位上「扶起身」，然後被帶離會場。





胡錦濤被帶離會場時，表演得十分疲憊，不情願地離開，習近平和其他官員卻直視前方。





這一連串的畫面引起外界很多猜測，不知道當中發生了什麼事。



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究竟這是一場陰謀，還是一場精心編排的故事？



胡錦氾可能病了

胡錦濤離開會場的第一個解釋，可能是他的健康狀況。





雖然官方媒體沒有報道胡錦濤中途離開會場的一場前幕，但中央電視台在星期六的中共十二大閉幕式當天的晚間新聞報道，卻有報道胡錦濤在事件發生前的鏡頭。



而在上星期日的中共十二大開幕式時，當胡錦濤被扶上台時，他的腳步顯得有些不穩。







到了星期六晚，中國官方通訊社新華社在推特上發佈了有關這一幕事件的消息。







新華網記者劉家文獲悉，胡錦濤最近一直在抽空養病，但他堅持要出席黨的二十大閉幕會。





新華社在英文推特並有記者報道，胡錦濤最近在休養，但他仍堅持要參加黨的二十大閉幕會。





新華社並補充說，胡錦濤「現在好些了」。



有評論表示，由於中國繼續執行嚴格的新冠防疫限制措施，胡錦濤突然「被請離場」的原因，可能是他的新冠檢測意外地出現陽性。





雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫森（James Laurenceson）教授表示，已有一段時間，大家一直在猜測胡錦濤的健康狀況。





勞倫森說：「這當然不是什麼新鮮事，胡錦濤的健康狀況一直在惡化...... 我十分肯定，我記得至少五年前，大家已說他身體狀況不佳。」



勞倫森又說：「這就是中國的問題，他們是如此不透明...... 如果其中一位領導人出現健康問題，無論是癌症還是老人癡呆症，坦白地說，我們是不會知道的。」





他又說：「因此我們在這個『巨大的盲點』下運作，那真是存在很多問題。」



習近平先下手為強？

另一種說法是，習近平得到情報，指胡錦濤可能會在二十大閉幕式前，就習近平的第三個五年任期的投下棄權或反對票。





這引發了大家質疑，習近平是否因此強行將胡錦濤帶離會場。





洛伊研究所的項目主任徐元敬（Jennifer Hsu）接發SBS新聞訪問時表示，這個潛在權力遊戲的猜測，表明大眾對習近平掌握有絕對權力的看法。



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徐元敬說：「胡錦濤是被強行帶走，還是因為生病離開，當然，9600萬共產黨員會猜測他為什麼離開，就像西方國家亦有同樣猜測一樣。」





她又說：「這事件進一步增加共產黨內部的恐懼...... 如果胡錦濤不是健康狀況不佳，那麼便可能是一場權力遊戲，當沒有明確透明的立場時，這種猜測會在任何政黨或任何組織中，成功引發恐懼作用。」



胡錦濤「被請離場」有多重要？

無論胡錦濤離場是因為他的健康，還是更險惡的權力遊戲，他在這五年一次選舉突然離場，意義相當重大。





徐元敬表示，由於中共二十大會議經過精心安排，胡錦濤突然離場顯示出現了問題。





她說：「對於像黨代會這樣的劇本和精心安排的會議，胡錦濤在公眾眼中離開會場，以及被全程拍下整個過程，顯示出事件非比尋常。」



中國國家主席習近平在中國共產黨第二十次全國代表大會上發表講話，並延續第三個五年任期。 Source: AAP / XINHUA/YAO DAWEI/EPA 徐元敬表示，「像每五年召開一次的黨代表大會發生這樣重要的事情，大家都會期望一切按照劇本進行。」



胡錦濤是誰？

胡錦濤在2003年至2013年期間出任中華人民共和國主席，2002年至2012年擔任中共總書記。





他於2012年卸任，並因自願放棄連任而受到讚許。





徐元敬認為，胡錦濤和習近平代表著不同的派別和不同的中共世代。





她說：「胡錦濤強調『集體統治』…… 這是對黨的集體主義觀點，如何在黨內和國家內辦事，而習近平則相反；主張個人主義統治及獨裁統治。」





徐元敬又指，習近平對中國在世界上的地位有著非常明確的看法，習近平對中國在未來五年、未來十年應該成為一個怎樣的國家，有著非常獨特的看法，那就是接近與他談到了美國的力量投射，他要作為世界的領導者，他強調中華民族在黨的領導下實現了偉大的復興。



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徐元敬說，胡錦濤與習近平的領導風格截然不同，雖然他們對中國強大有共同的願景，但如何實現這個目標，卻截然不同。



事件後續怎樣？

中共的黨代表大會，一般都會經過「精心舞台管理」，出現胡錦濤事件的畫面極不尋常，在推特上被廣泛分享，但在中國受到嚴格審查的社交媒體平台上卻不會出現。





有關推特在中國被屏蔽了。





在中國社交媒體微博上，有用戶透過評論胡錦濤的舊帖文來暗示出現這一幕事件，來逃避網絡審查。但據路透社的評論指，到星期六晚上，幾乎所有有關胡錦濤的名字的微博帖文及評論均被屏蔽。



