【中國旅客新防疫措施】雪梨機場未核查檢測結果 返澳港人感愕然

從香港移民澳洲17年的吳女士到香港探親差不多1個月後返回澳洲，今早11點抵達雪梨機場，她向SBS中文說，抵達機場後對旅客幾乎沒有實施防疫措施，「感到愕然」。





「（新冠）檢測報告只係喺香港check-in睇，澳洲完全冇睇冇檢測。」





針對中國國境開放，澳洲實施新防疫安排，從1月5日起，來自中國，包括香港及澳門的乘客，要在啟程前48小時，接受新冠檢測，須出示陰性結果才可以登機。



應該對中國乘客「落地檢測」

當時吳女士已經表示，應該更進一步，對來自中國大陸、香港及澳門的旅客，抵達後強制在機場接受核酸檢測，保障澳洲社區安全。



吳女士今早返抵澳洲後，重申應該進行「落地檢測」，以防有乘客萬一在轉機，或者航機上受感染。





吳女士昨日星期六從香港坐飛機，經菲律賓返抵澳洲。



付150港元取檢測結果證明

「星期五就去香港住處附近的政府社區檢測中心，做核酸檢測，並要求取得檢測結果證明印本。」





吳女士支付150港元，可以在24小時內取得檢測結果證明，屬於標準收費，如果要12小時內取得，屬於特快，費用是240港元。



吳女士在香港，到政府社區檢測中心，付費接受核酸檢測並取得陰性結果證明。 Credit: supplied/Ms Ng 被問及今早在雪梨機場，沒有對乘客的檢測查核，是否乘客較多，吳女士指出，今早抵達雪梨機場的乘客，大大少於疫情前。





「我在菲律賓轉機，所以航機是來自菲律賓，但在雪梨機場，也看不到有指示牌，要求從中國大陸、香港來的直航機旅客，要出示檢測結果證明。」





吳女士表示，從香港到菲律賓的一程，航機乘客不多，而從菲律賓到澳洲的一程，航機就滿座。





「從菲律賓到澳洲的一程，未見說普通話的乘客特別多，乘客來自不同民族背景，全部都戴口罩。」





吳女士說，在香港探親期間，原本以為1月8日中國大陸與香港通關，會有較多中國大陸旅客到香港，但1月8日後，未見香港街頭較多人說普通話。





她並且表示，現在回到澳洲，也會自行進行快速檢測，確保自己沒有「中招」。



人多地方繼續戴口罩

吳女士對於返回澳洲，無需像香港一樣，出街強制戴口罩，表示感到輕鬆，但仍然會注意防疫措施。





「在屋企附近街頭，人少的地方，可以不戴口罩，但人多好似市中心，就一定會戴口罩。」

