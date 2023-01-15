佩爾喪禮梵蒂岡舉行 死前曾撰文批評方濟各

昨日，眾人在梵蒂岡聖彼得大教堂 (也即聖伯多祿大殿) 舉行的喪禮彌撒中告別佩爾，而上星期教宗本篤十六世的喪禮，也是在該處舉行。





佩爾是澳洲最高級的天主教會神職人員，大概一周前，他在羅馬接受完髖關節手術後，出現心臟併發症去世，享年 81 歲。





佩爾死後不久，一名在去年刊登了一份對教廷措辭嚴厲的匿名備忘錄的記者，作出了驚人披露，指該備忘錄其實是由佩爾所撰寫，內容對現任教宗方濟各管理教廷手法大為不滿，形容為大災難 (disaster and catastrophe)。





佩爾的靈柩將運返澳洲，他將葬於在雪梨 St Mary’s 主教座堂的地穴中，他曾在那裡擔任大主教。





新州和維州已經排除為佩爾舉行州葬的可能性。





佩爾之前曾因性侵兒童罪成，判入獄 6 年，不過他一直堅稱自己是無辜的，最後他上訴得值，定罪被推翻並獲釋，但他那時已被囚了 406 天。

