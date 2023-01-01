【強制檢測】中國大陸香港澳門旅客往澳洲 陰性結果才可登機

要點 聯邦政府宣布，來自中國大陸香港澳門的旅客，要出示新冠檢測陰性結果才可以登機。

新安排將在星期四1月5日凌晨12點01分生效。

聯邦衛生部長畢勒說，對於中國政府向國際社會，提供關於全中國14億人口的新冠疫情方面，「缺乏全面訊息」。

澳洲大學聯會表示，新檢疫措施符合衛生專家意見，但要確保有關決定，不會令中國留學生未能返回澳洲開始或繼續大學課程。

澳洲跟隨多個國家，將強制規定來自中國大陸，香港及澳門的旅客，在啟程前要接受新冠檢測，出示陰性檢測結果才可以登機。





從星期四（1月5日）開始，到澳洲來自中國，包括香港及澳門特別行政區的旅客，必須在啟程前48小時內，接受新冠檢測，在登機前要出示陰性檢測結果。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，實施臨時措施的決定，是出於「高度謹慎。」





畢勒在新聞稿指出，在決定今次的新檢疫安排前，



他聽取聯邦首席醫官的詳細介紹。





他說，「（聯邦政府）考慮中國的多樣和不斷變化情況，以及在高傳播環境中出現新變種的可能性。 」





對於中國政府向國際社會，提供關於全中國14億人口的新冠疫情方面，畢勒指「缺乏全面訊息」。





中國放寬清零政策，宣布自下星期日1月8日解除入境隔離、篩檢措施，並恢復公民出境旅遊，也取消對海外旅客的新冠疫情要求。



由於中國大陸新冠病例激增，包括英國、美國、法國、意大利、日本、台灣等，先後要求中國旅客在啟程前往當地前，要接受新冠檢測。





而北非國家摩洛哥就宣布，為避免新一輪疫情爆發，後日星期二1月3日起將禁止所有來自中國的旅客入境。





聯邦政府宣布要求中國大陸，香港及澳門旅客，啟程前接受新冠檢測的措施，從星期四凌晨 12點零1分生效。



畢勒表示，澳洲政府熱烈歡迎來自中國的遊客，而澳洲目前在對抗新冠病毒方面，「處於有利地位」。





他強調，「恢復澳中之間的旅行往來，不會對澳洲人構成直接公共衛生威脅。」





畢勒說，大學和旅遊業也將歡迎恢復從中國出發的旅客，同時與親友長期分離的人士，也會歡迎，「尤其進入農曆新年期間」。





聯邦政府今早知會中國有關當局，今次的新檢疫安排。





畢勒指出，「鑑於過去 48 至 72 小時，多個國家採取類似新措施，中國政府不會對澳洲今次新檢疫安排感到意外。」





他並表示，雖然在中國新一輪的亞變體已經在澳洲出現，但情況「發展得非常快」。





畢勒說：「在病例傳播極為迅速的環境下，大家會擔心出現新變種。」





他指出，不過目前未有證據顯示再有新變種病毒株出現。





澳洲大學聯會Universities Australia 發新聞稿，指聯邦政府要求來自中國的旅客，啟程到澳洲前要接受新冠測試，是合乎衛生專家的意見。





大學聯會表示，贊同政府關注確保澳洲人的健康安全。





「重要的是，這一決定並未關閉中國學生返回澳大利亞開始或繼續其大學學業的大門。」





大學聯會指出，中國是澳洲最大的國際學生市場，但約有 36% 就讀於澳洲大學的學生仍在國外。





「澳洲的大學已準備好歡迎國際學生回來，我們將與政府和學生密切合作，確保他們安全返回我們的校園。」





教育是澳洲最大的服務出口，2019 年帶來超過 400 億元經濟效益，並支持 250,000 個職位。

